Cán bộ Biên phòng trả lại 85 triệu đồng cho người đánh rơi

Thiếu tá Nông Văn Thiết trao trả lại tài sản cho anh Trần Công Trí. Ảnh: Anh Dũng

Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 28/9, trong lúc làm nhiệm vụ trên địa bàn, Thiếu tá Nông Văn Thiết, cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang nhặt được một cọc tiền do người dân đánh rơi. Ngay sau đó, Thiếu tá Nông Văn Thiết báo cáo chỉ huy đơn vị và tổ chức kiểm đếm theo quy định. Tổng số tiền là 85 triệu đồng tiền mặt. Đồng thời, đơn vị thông báo rộng rãi trên các trang, nhóm mạng xã hội ở địa phương để tìm người đánh rơi.

Sáng 29/9, anh Trần Công Trí đến trình bày thời gian, địa điểm và đặc điểm số tiền đánh rơi. Sau khi xác minh thông tin, Thiếu tá Nông Văn Thiết đã trao trả toàn bộ số tiền cho anh Trí.

Nhận lại số tiền đánh mất, anh Trí bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới Thiếu tá Nông Văn Thiết và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Hành động của Thiếu tá Nông Văn Thiết thể hiện tinh thần trách nhiệm, tính trung thực của người quân nhân, góp phần lan tỏa phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân ở khu vực biên giới.