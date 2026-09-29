TAND khu vực 2 - Quảng Ninh xét xử vụ án dân sự công ích đầu tiên

Vụ án “Kiện đòi tài sản công (tiền nợ thuế)” được đưa ra xét xử sau khi Công ty TNHH Hòa Linh Uông Bí kéo dài việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế. Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên được TAND khu vực 2 - Quảng Ninh đưa ra xét xử.

TAND khu vực 2 - Quảng Ninh xét xử sơ thẩm vụ án dân sự công ích về khoản nợ thuế của Công ty TNHH Hòa Linh Uông Bí.

Theo hồ sơ, đến ngày 30/4/2026, doanh nghiệp nợ hơn 1,13 tỷ đồng, gồm tiền thuế và tiền chậm nộp. Sau khi xác minh, ngày 16/6, VKSND khu vực 2 - Quảng Ninh yêu cầu công ty chấm dứt vi phạm và khắc phục khoản nợ, nhưng doanh nghiệp chưa thực hiện.

Ngày 6/8, Viện kiểm sát kiến nghị Thuế cơ sở 4 xem xét khởi kiện để bảo vệ lợi ích công. Cơ quan thuế nhất trí với việc khởi kiện và xác định khoản nợ tiếp tục tăng do phát sinh tiền chậm nộp. Đến ngày 24/8, VKSND khu vực 2 ban hành quyết định khởi kiện vụ án dân sự công ích, yêu cầu Tòa án buộc công ty thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Tại phiên tòa, Thuế cơ sở 4 cung cấp bảng kê xác định số tiền công ty còn phải nộp tính đến ngày 29/9 là hơn 1,17 tỷ đồng. Trong đó, tiền thuế và các khoản thu khác là hơn 837 triệu đồng, tiền chậm nộp hơn 335 triệu đồng.

Đại diện Công ty TNHH Hòa Linh Uông Bí thừa nhận số nợ trên. Theo trình bày của doanh nghiệp, từ năm 2023, hoạt động kinh doanh thua lỗ, nguồn thu không đủ chi trả lương và nộp thuế; sau đó công ty ngừng hoạt động. Do chưa có khả năng thanh toán ngay, doanh nghiệp đề nghị được thêm thời gian để bán tài sản trả nợ.

HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 2 - Quảng Ninh.

HĐXX nhận định khoản nợ đã kéo dài. Cơ quan thuế đã đôn đốc và áp dụng các biện pháp theo quy định nhưng doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, HĐXX không chấp nhận đề nghị được thêm thời gian trả nợ của công ty.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 2 - Quảng Ninh, buộc Công ty TNHH Hòa Linh Uông Bí nộp ngay hơn 1,17 tỷ đồng tính đến ngày 29/9. Từ ngày 30/9, doanh nghiệp tiếp tục phải nộp tiền chậm nộp theo quy định cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ.