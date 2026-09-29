Thông tin tìm cha, mẹ đẻ và người thân của 2 trẻ em đang được bảo vệ khẩn cấp

Cháu bé được phát hiện tại Tổ dân phố 9, phường Liêm Tuyền, hiện đang được các cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam chăm sóc

Cụ thể, trường hợp thứ nhất: Là trẻ em gái, sinh khoảng ngày 02 03/9/2026. Cháu được phát hiện ngày 03/9/2026 tại cổng chùa Phú Hoàn, tổ dân phố 12, phường Hà Nam. Khi được phát hiện, cháu được đặt trong một chiếc làn màu đỏ, kèm theo một mảnh giấy có chữ viết nhưng chưa xác định được người viết.

Cháu bé được phát hiện tại cổng chùa Phú Hoàn, tổ dân phố 12, phường Hà Nam.

Trường hợp thứ hai: Là trẻ em gái, khoảng 20 tháng tuổi. Cháu được phát hiện vào khoảng 21h30 ngày 06/9/2026 tại Tổ dân phố 9, phường Liêm Tuyền. Tại thời điểm phát hiện, cháu mặc bộ quần áo mùa hè, áo hở nách màu nâu.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam thông tin để tìm kiếm cha, mẹ đẻ và người thân của 02 cháu. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân nếu có thông tin liên quan đến cha, mẹ đẻ của 02 cháu, đề nghị cung cấp cho Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam, Công an Phường Liêm Tuyền, Công an Phường Hà Nam để phối hợp kiểm tra xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho trẻ.

Thông tin liên hệ: Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam 1900.571.208 hoặc 091.429.5050

Rất mong các cơ quan, đơn vị và người dân quan tâm, chia sẻ thông tin để hỗ trợ việc tìm kiếm cha, mẹ đẻ cho 02 cháu.