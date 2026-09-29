Phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động tại Trại giam Đắk Tân

Phiên tòa xét xử lưu động tại Trại giam Đắk Tân.

Tham dự phiên tòa có đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7; đại diện lãnh đạo, Thẩm phán TAND khu vực 7; Ban Giám thị, cán bộ, chiến sĩ Trại giam Đắk Tân cùng đông đảo phạm nhân đang chấp hành án tại Trại giam.

Theo cáo trạng, khoảng 15h45' ngày 29/1/2026, tại khu nhà xưởng lao động thuộc Phân trại số 2, Trại giam Đắc Tân, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt nhưng Nguyễn Quốc Dũng (là phạm nhân đang thi hành bản án 6 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”) đã dùng 1 chiếc kéo là hung khí nguy hiểm đâm 2 nhát trúng vai, bả vai của phạm nhân LVC, gây thương tích tỷ lệ 2%.

Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Quốc Dũng thực hiện hành vi gây thương tích cho anh C. khi đang có 3 tiền án, đã bị áp dụng tình tiết “Tái phạm nguy hiểm” và đang trong quá trình chấp hành án phạt tù. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm sức khỏe người khác mà còn làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, giáo dục phạm nhân và tình hình an ninh, trật tự trong Trại giam.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử đã chủ động xét hỏi, phân tích đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, từ đó luận tội đề nghị mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử TAND khu vực 7 thống nhất quan điểm của Viện kiểm sát, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Dũng 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”, theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự, tổng hợp với phần hình phạt còn lại của bản án trước mà bị cáo đang chấp hành, buộc bị cáo phải chấp hành 9 năm 6 tháng tù.

Việc lựa chọn Trại giam Đắk Tân làm địa điểm xét xử lưu động góp phần gắn hoạt động xét xử với công tác tuyên truyền, giáo dục và phòng ngừa tội phạm ngay tại cơ sở giam giữ. Thông qua việc trực tiếp theo dõi phiên tòa, các phạm nhân có điều kiện hiểu rõ hơn quy định của pháp luật hình sự đối với hành vi xâm phạm sức khỏe người khác, hậu quả pháp lý mà người phạm tội phải chịu, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy trại giam, giữ gìn an ninh, trật tự và chủ động phòng tránh các hành vi vi phạm trong quá trình chấp hành án.