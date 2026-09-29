'Ngôi sao số 1' lấn át cả tài tử Brad Pitt trong bộ phim chỉ có 3 diễn viên

Trong Trái tim quái thú (Heart of the Beast), Brad Pitt vào vai James Belmont, một cựu sĩ quan Lực lượng Đặc nhiệm. Anh thực hiện chuyến cắm trại vốn được kỳ vọng sẽ “chữa lành” giữa vùng hoang dã Alaska cùng Odin, chú chó nghiệp vụ đã giải ngũ của mình. Song rắc rối bắt đầu khi chiếc máy bay gặp nạn và lao xuống vùng nước lạnh giá. Thế rồi một người một chó phải nương tựa vào nhau để sinh tồn giữa thiên nhiên khắc nghiệt.

Bạn diễn đặc biệt của Brad Pitt trong "Trái tim quái thú".

Phim đánh dấu lần tái ngộ giữa đạo diễn David Ayer và tài tử Brad Pitt. Đây là tác phẩm sinh tồn hoang dã với điểm nhấn ngôi sao là chú chó Uber, nghề nghiệp là chó cứu hộ chuyển qua làm ngôi sao điện ảnh. Dù ở vai trò nào, những người đồng hành đều phải kinh ngạc trước phẩm chất của diễn viên “siêu chó” này.

Trước khi được cả thế giới biết đến với vai diễn trong Trái tim quái thú, Uber đã có một sự nghiệp lẫy lừng trong vai trò chó cứu hộ. Đây vốn là chó cứu hộ núi ở New Zealand, thuộc dòng giống được huấn luyện bởi một trại chuyên cung cấp chó nghiệp vụ cho lực lượng thực thi pháp luật và quân đội. Chú chó becgie Đức này từng được huấn luyện để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm và cứu nạn trong môi trường núi hiểm trở, một công việc đòi hỏi sức bền, sự thông minh và khả năng phối hợp tuyệt đối với người dẫn dắt.

Đạo diễn David Ayer và đội của ông lùng sục khắp New Zealand để tìm một con chó đủ sức đảm nhận vai Odin - một cựu chó nghiệp vụ mang thương tật chiến tranh, phải đeo chân giả và hàm răng giả bằng titan, đồng thời trải qua những cơn ác mộng giống triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Trong số các ứng viên, Uber nổi bật không phải vì nhanh nhẹn nhất mà vì chú chó có sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc.

Uber vốn là chó cứu hộ núi ở New Zealand trước khi đóng phim.

Ayer kể lại khoảnh khắc quay cảnh Odin ngồi trong trực thăng, ông nhận ra ngay đây không phải lần đầu Uber ở trong một không gian căng thẳng như vậy. Kinh nghiệm từng làm chó cứu hộ trong môi trường khắc nghiệt đã vô tình trở thành lợi thế đặc biệt giúp Uber giữ được sự ổn định trước những âm thanh, chuyển động và không gian vốn có thể khiến một chú chó khác mất tập trung.

Với Ayer, sự khác biệt giữa một con chó đóng phim và một nhân vật thực sự nằm ở chỗ ê-kíp có chịu đầu tư để dựng nên một chân dung trọn vẹn hay không. Ông nói mình muốn Odin có sự hiện diện, có chiều sâu, có thể cảm nhận được quá khứ và mối liên kết giữa nó và nhân vật James Belmont của Brad Pitt - một cựu biệt kích 30 năm trong quân ngũ, sống sót sau vụ rơi máy bay và phải dựa vào chính con chó từng chiến đấu cùng mình để tìm đường ra khỏi vùng hoang dã Alaska.

Brad Pitt đã gọi Uber là “ngôi sao số 1” và giải thích nhiều cảnh quay được ứng biến dựa trên phản ứng tự nhiên, ngẫu hứng của siêu diễn viên này thay vì dựa vào kịch bản. Điều này đồng nghĩa các diễn viên phải thực sự quan sát và lắng nghe bạn diễn 4 chân, linh hoạt phản ứng theo những gì Uber thể hiện, một trải nghiệm hoàn toàn khác với cách anh thực hiện những vai diễn hành động trước đây.

Ngoài Brad Pitt, "Trái tim quái thú" chỉ có thêm 2 diễn viên khác góp mặt bên cạnh chú chó Uber.

Trong phim, khán giả nhiều lần rơi nước mắt vì tình cảm và sự trung thành mà Odin dành cho chủ nhân của mình cũng như tình cảm mà James Belmont dành cho Odin với "nhiệm vụ cuối cùng". Có thể nói cả Uber và Brad Pitt là hai ngôi sao của phim. Thậm chí trong nhiều phân cảnh, diễn viên 4 chân còn lấn át cả Brad Pitt.

Đạo diễn David Ayer chia sẻ ngay cả những người bạn thân của ông cũng rơi nước mắt sau khi xem phim, một phản ứng mà ông cho biết chưa từng chứng kiến với bất kỳ tác phẩm nào trước đó. Khi nhận ra khán giả thực sự dành nhiều tình cảm cho số phận của Odin, nhà sản xuất Richard Raymond thậm chí đã chủ động trấn an người xem trên mạng xã hội ngay từ thời điểm trailer ra mắt, xác nhận rằng chú chó sẽ sống sót đến cuối phim.

Từ một “bạn diễn” không thể thoại, Uber đã không chỉ góp phần tạo nên những khoảnh khắc bất ngờ trên màn ảnh mà còn trở thành trái tim cảm xúc đặc biệt của bộ phim, đủ sức khiến cả ê-kíp lẫn khán giả phải hồi hộp dõi theo từng bước chân của Odin.

'Trái tim quái thú' ra rạp Việt từ 2/10.

Brad Pitt trong "Trái tim quái thú":

Ảnh, video: Paramount Pictures