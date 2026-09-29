Siêu máy tính dự đoán trận Việt Nam – Thái Lan lúc 19h30 ngày 29/9

Vào lúc 19h30, 29/9/2026, trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, tuyển Việt Nam sẽ so tài tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ hai của FIFA ASEAN Cup 2026.

Trước lượt trận đấu này, cả hai đều có 3 điểm và đang hướng tới chiến thắng thứ hai liên tiếp để sáng cửa vào chơi trận chung kết.

Ở FIFA ASEAN Cup 2026 lần này, Thái Lan khá mạnh với sự trở lại của Chanathip Songkrasin, Supachok và Supachai.

Ở chiều ngược lại tuyển Việt Nam mất Xuân Son, Quang Hải và Thành Chung vì chấn thương. Ảnh: Anh Khoa.

Ngay cả Hoàng Đức cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân trước “Voi chiến”.

Theo nhận định của Siêu máy tính Chat GPT, hai đội nhiều khả năng sẽ thi đấu thận trọng.

Thái Lan có thể kiểm soát bóng tốt hơn nhờ tuyến giữa với Chanathip, Sarach và Seksan, trong khi Việt Nam ưu tiên giữ cự ly đội hình và chờ phản công.

Tuyển Việt Nam có thể sử dụng tốc độ của Đình Bắc và Hai Long/Minh Hoàng để khai thác khoảng trống phía sau hàng thủ Thái Lan.

Ngược lại, tuyển Thái Lan sẽ nguy hiểm ở những pha phối hợp trung lộ và chuyển trạng thái.

Cũng theo Siêu máy tính Chat GPT, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ hòa nhau với tỷ số 1-1 và vẹn nguyên cơ hội ghi danh vào trận chung kết.