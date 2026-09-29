Lãnh án 13 năm tù vì đốt nhà, ép con gái chết chung

Kiểm sát viên tham gia xét hỏi tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đắk Lắk, sáng 30/11/2025, trong tình trạng ảo giác do sử dụng ma túy và mâu thuẫn gia đình, Nhàn đổ dầu hỏa vào quần áo đe dọa đốt nhà khiến cha, mẹ và các con của Nhàn hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, Nhàn gọi cháu H.X.U. (SN 2010, là con gái ruột của Nhàn) vào phòng ngủ, chốt khóa các cửa, gom nhiều vật dụng dễ cháy chặn lối ra vào rồi châm lửa đốt nhà với ý định ép cháu U. chết chung.

Mặc cho cháu U. khóc lóc, van xin nhưng Nhàn vẫn bỏ mặc, châm lửa đốt. May mắn, những người hàng xóm kịp thời phá cửa, dập lửa và cứu cháu U. ra ngoài an toàn. Về phần mình, Nhàn cầm dao, mở van bình gas cố thủ và chống đối lực lượng Công an xã. Sau đó, lực lượng Công an xã đã khống chế được Nhàn, đưa về trụ sở làm việc.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, làm rõ diễn biến hành vi phạm tội, đánh giá đầy đủ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, kết quả thẩm vấn công khai và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Nhàn 13 năm tù về tội "Giết người" theo đúng tội danh cáo trạng truy tố.