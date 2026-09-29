Ưu đãi 104 triệu đồng, VF Wild mở thêm lựa chọn bán tải cho gia đình

Khách hàng đồng thời hưởng ưu đãi tiên phong trong đợt mở cọc sớm (từ 25/9 đến 30/9) và chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 có thể mua xe với giá từ 756 triệu đồng.

Chở đồ cho công việc, chở cả nhà khi cần

Tìm hiểu VF Wild, anh Minh Sang (TP.HCM) đặt ra yêu cầu rõ ràng: Chiếc bán tải phải phục vụ được cả công việc lẫn sinh hoạt gia đình. Thùng xe cần đáp ứng nhu cầu mang đồ, còn cabin phải thuận tiện cho người thân.

“Tôi không muốn mua chiếc xe chỉ phù hợp công việc của mình. Cuối tuần đưa cả nhà đi chơi, mọi người cũng phải thấy thoải mái”, anh Sang chia sẻ.

Mẫu bán tải VF Wild thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng.

Nhu cầu ấy khiến anh quan sát kỹ 2 hàng ghế thay vì chỉ tìm hiểu khu vực lái. VF Wild bố trí sàn phía sau phẳng, lưng ghế có độ ngả thoải mái, khoảng duỗi chân rộng và đệm đỡ đùi hợp lý. Đây là chi tiết anh đánh giá cao về sự tỉ mỉ.

Ở hàng ghế trước, cần chuyển số đặt sau vô lăng dành thêm không gian cho khu vực trung tâm. Màn hình cảm ứng 10 inch hiển thị thông tin vận hành, giải trí và điều khiển xe. Các trang bị này bổ sung sự thuận tiện cho cabin, trong khi thùng phía sau đảm nhiệm việc mang hàng hóa, dụng cụ hoặc đồ dùng cho chuyến đi.

Khả năng đi xa cũng mở rộng phạm vi sử dụng. Pin LFP 46,4 kWh cho phép xe chạy thuần điện hơn 250 km. Đặc biệt, hệ thống mở rộng phạm vi REEV bổ sung năng lượng khi cần thiết giúp xe di chuyển tới 1.000 km. Trong đại đa số các hoạt động thường xuyên, chủ xe chỉ cần sạc điện là đủ cho cả tuần đi làm mà không cần sử dụng tới hệ thống REEV. Khi dã ngoại, tính năng V2L có thể cấp điện cho thiết bị bên ngoài.

Ưu đãi 104 triệu đồng, đưa giá mua về từ 756 triệu đồng

Cùng tìm hiểu VF Wild, anh Nguyễn Hoàng Phúc (TP.HCM) bị thuyết phục bởi mức giá trong đợt mở cọc sớm. VF Wild có giá niêm yết từ 860 triệu đồng. Khách hàng được hưởng ưu đãi đợt mở cọc sớm 61 triệu đồng và ưu đãi 5% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, tương ứng 43 triệu đồng. Tổng ưu đãi đạt 104 triệu đồng, đưa giá xe về từ 756 triệu đồng.

Ưu đãi kép giúp khách hàng sở hữu VF Wild với giá từ 756 triệu đồng.

“Chênh lệch 104 triệu đồng đủ để tôi cân nhắc mua sớm hơn dự định. Một chiếc bán tải điện thiết kế cá tính, trang bị tiện nghi đầy đủ và với chi phí này thì quá hời”, anh Phúc cho biết. Anh cũng tính đến tiền nạp năng lượng khi sử dụng xe thường xuyên. Theo chính sách hiện tại, khách hàng được miễn phí 10 lượt sạc mỗi tháng đến hết ngày 10/2/2029.

Quyền lợi này giúp giảm khoản tiền nạp năng lượng khi chiếc bán tải được dùng liên tục cho công việc và sinh hoạt. Thay vì chỉ hưởng ưu đãi tại thời điểm mua, chủ xe còn có thể tiết kiệm chi phí trong thời gian dài.

Nhiều khách hàng cho rằng VF Wild là lựa chọn cho người muốn dùng bán tải vừa chở đồ phục vụ công việc, vừa đưa gia đình đi lại hàng ngày. Cùng mức giá từ 756 triệu đồng, VF Wild hứa hẹn tạo nên “cơn mưa đặt cọc” ngay trong đợt mở cọc sớm.