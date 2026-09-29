Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam cán bộ thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ

Ngày 29/9, VKSND tỉnh Lạng Sơn cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lộc Thị Hồng (SN 1970, Trưởng phòng Kê khai - kế toán thuế, Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn, thời gian 2020-2021; nay là Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp, Thuế tỉnh Lạng Sơn) về tội "Nhận hối lộ" và Đỗ Kim Nhung (SN 1979, trú tại phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn; kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun) về tội "Môi giới hối lộ".

Kết quả điều tra xác định, tháng 11/2020, Đỗ Kim Nhung, kế toán Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu Golden Sun (Công ty Golden Sun) đã giới thiệu và đưa Hứa Thúy Hằng (SN 1983, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn), Giám đốc Công ty Golden Sun đến nhà Lộc Thị Hồng để nhờ Hồng tạo điều kiện, giúp đỡ Công ty Golden Sun trong việc chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền gần 200 tỉ đồng. Từ tháng 11/2020 đến tháng 5/2021, Hằng đã 5 lần đưa tiền hối lộ cho Hồng với tổng số tiền 550 triệu đồng.

Sau khi VKSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn các Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định, lệnh tố tụng đối với bị can Lộc Thị Hồng. Ảnh: CQCA

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tống đạt quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Đỗ Kim Nhung. Ảnh: CQCA

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của bị can Lộc Thị Hồng. Ảnh: CQCA

Hiện, VKSND tỉnh Lạng Sơn đang tích cực phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.