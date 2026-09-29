Hoãn phiên xử tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh ở Vĩnh Long tử vong

Sáng 29/9, TAND khu vực 4 - tỉnh Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử vụ tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh N.N.B.T (SN 2010, ngụ xã Trà Côn) tử vong.

Bị cáo là tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi, tỉnh Vĩnh Long) bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trung tại phiên toà sáng nay. (Ảnh: Hoài An)

Khoảng 7h30, bị cáo Trung được người thân dìu vào phòng xét xử. Trong phần làm thủ tục, bị cáo chỉ lắc đầu khi nghe Chủ tọa thẩm tra lý lịch, nên mẹ Trung đã trả lời thay con trai.

Cũng trong phần thẩm tra lý lịch, mẹ nữ sinh có dấu hiệu không tốt về sức khỏe nên được người thân đưa đến cơ sở y tế gần tòa án. Phiên tòa tạm dừng để chờ xem mẹ nữ sinh và người đại diện quay lại.

Sau đó, phía gia đình bị hại không quay lại. Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn xét xử nhằm đảm bảo quyền lợi cho phía bị hại.

Phiên tòa sẽ được mở lại ngày 13/10.

Trước đó, phiên tòa dự kiến được mở ngày 17/9, nhưng đã lùi lịch xét xử lại vào hôm nay 29/9.

Ngày 28/8, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Chờ đến giờ xét xử nhưng phía gia đình bị hại và các luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hiền (mẹ của nữ sinh T.) vắng mặt, nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung lái xe tải trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân. Đến đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện ô tô do anh N.V.M.(quê Thanh Hóa) cầm lái đang dừng sát lề phải. Trung cho xe lấn sang làn trái để vượt.

Lúc này, ở chiều ngược lại, em T.N.X.N. (bạn của em B.T.) chạy xe đạp điện đi một mình, phía sau là xe do T. điều khiển, chở em L.M.N. Thấy xe tải lấn sang phần đường, em N. phanh gấp. Xe của T. chạy phía sau không kịp xử lý, va vào xe của N.

Sau cú va chạm, xe của T. ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Đúng lúc này, bánh trước bên trái xe tải do Trung cầm lái cán qua người. Nữ sinh bị thương nặng, tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Hai em X.N. và M.N. không bị thương.

Ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Trà Ôn cũ, tỉnh Vĩnh Long ra quyết định số 760/QĐ-ĐTTH không khởi tố vụ án vì “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Ngày 17/1, VKSND huyện Trà Ôn hủy quyết định không khởi tố, yêu cầu điều tra lại. Nhưng chỉ vài ngày sau, Công an huyện Trà Ôn cũ tiếp tục ra quyết định không khởi tố vụ án lần thứ hai, cho rằng “không có sự việc phạm tội”.

Gia đình tiếp tục khiếu nại, VKSND huyện giữ nguyên quan điểm.

Ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh P. (cha của em T.), dùng súng bắn vào đầu Trung khiến người này bị thương nặng, sau đó ông P. tự sát.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an sau đó rút toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn ở Vĩnh Long để kiểm tra lại.

Qua thẩm tra, Bộ Công an xác định có căn cứ cho thấy hành vi điều khiển phương tiện của tài xế Trung có dấu hiệu phạm tội.

Ngày 2/5, Viện trưởng Viện KSND Tối cao ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại và không khởi tố vụ án trước đó.

Ngày 3/5, Viện KSND tỉnh Vĩnh Long ban hành quyết định hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra lại theo đúng quy định.

Ngày 7/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Nguyễn Văn Bảo Trung bị khởi tố về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị can đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, VSND tỉnh Vĩnh Long đã truy tố Trung về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận giám định ngày 8/7/2026 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung mắc chứng mất trí sau chấn thương não, mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.