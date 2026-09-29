Công an Cà Mau truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm

Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp Công an phường Giá Rai xác minh, truy bắt được đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Quốc Tuấn (tên gọi khác là Tuấn khì, sinh năm 1986, thường trú khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) theo Quyết định truy nã của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau về tội: "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Theo hồ sơ, ngày 19/7/2024, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là TAND khu vực 8 - Cà Mau) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Tuấn 03 năm tù về tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", 04 năm tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tổng hình phạt chung là 07 năm tù.

Ngày 22/8/2024, TAND thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (nay là TAND khu vực 8 - Cà Mau) ra quyết định thi hành án số 57/2024/QĐ-CA đối với Nguyễn Quốc Tuấn nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Ngày 21/8/2026, Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Cà Mau ra Quyết định truy nã Nguyễn Quốc Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/9/2026, Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau xác định đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn quay về địa phương, nên phối hợp Công an phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau truy bắt được đối tượng Nguyễn Quốc Tuấn khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà riêng tại khóm Hộ Phòng, phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau.

Hiện tại Nguyễn Quốc Tuấn đã được bàn giao cho Phân trại tạm giam Giá Rai thuộc Trại tạm giam số 2 Công an tỉnh Cà Mau chấp hành án theo quy định pháp luật.