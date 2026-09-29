Hai nữ sinh đứng dưới mưa hơn 1 giờ sau khi làm trầy ô tô, chủ xe đưa ra quyết định bất ngờ

Câu chuyện về cách hành xử của hai nữ sinh và chủ chiếc ô tô đang nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Sau khi vô tình làm trầy xước xe, hai cô gái đã chủ động ở lại chờ chủ xe, để lại thư xin lỗi cùng số điện thoại và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Đáp lại, chủ phương tiện chọn cách tự khắc phục và không yêu cầu hai nữ sinh bồi thường.

Nữ sinh để lại lời xin lỗi sau khi lỡ va trúng xe ô tô đỗ lề đường.

Chia sẻ với Dân Trí, nữ sinh B.A. (18 tuổi), sinh viên năm nhất Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế, cho biết sự việc xảy ra sau khi cô khám sức khỏe và trên đường trở về phòng trọ cùng một người bạn.

Thời điểm đó, B.A. điều khiển xe máy dưới 50cc chở bạn di chuyển trên đường Nguyễn Huệ, phường Thuận Hóa, TP Huế. Do trời tối, mưa lớn và tầm nhìn hạn chế, xe của hai nữ sinh không may va vào phía sau một chiếc ô tô đang đỗ sát lề đường, khiến xe bị trầy xước.

Sau khi xảy ra va chạm, hai nữ sinh đứng lại bên đường hơn một giờ dưới trời mưa để chờ chủ xe, với mong muốn trực tiếp xin lỗi và nhận trách nhiệm về sự việc.

Sau khi đọc được thư xin lỗi, chủ xe đã quyết định không liên hệ lại. (Ảnh chụp màn hình)/ Dân trí.↵

Tuy nhiên, trên ô tô không có thông tin liên lạc của chủ phương tiện và hai cô gái không thể chờ thêm. Vì vậy, họ viết một lá thư xin lỗi, để lại hai số điện thoại và đặt mảnh giấy trong túi nilon rồi dán lên kính trước của chiếc xe.

Sau đó, chủ xe phát hiện phương tiện bị trầy xước và đọc được lời nhắn của hai nữ sinh. Thay vì liên hệ để yêu cầu bồi thường, ông quyết định tự khắc phục phần hư hỏng và không gọi lại cho hai cô gái.

Câu chuyện về hai nữ sinh chủ động nhận trách nhiệm và cách ứng xử của chủ xe sau đó được chia sẻ trên nhiều diễn đàn. Nhiều người bày tỏ sự đồng tình với cách hành xử chân thành của hai cô gái cũng như sự bao dung của chủ phương tiện.