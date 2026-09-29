Nền tảng quản lý án hình sự: Nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ, chỉ đạo, điều hành

Scan tài liệu hồ sơ án hình sự. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Hệ thống này giúp quản lý tập trung thông tin về nguồn tin tội phạm, quá trình giải quyết vụ án và hồ sơ kiểm sát điện tử trên một nền tảng duy nhất, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo điều hành.

* Dữ liệu theo suốt quá trình giải quyết án

Để đưa nền tảng đi vào thực tiễn, từ năm 2025, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm và nâng cấp hạ tầng thiết bị, cấp chữ ký số. Tiếp đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố cùng 19 Viện Kiểm sát nhân dân khu vực đã hoàn tất việc kết nối mạng LAN, WAN và trục dữ liệu của ngành. Đầu năm 2026 Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố bắt đầu xử lý công việc toàn trình trên hệ thống; tháng 7/2026 Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố được lựa chọn là một trong 6 tỉnh, thành phố triển khai thí điểm lập hồ sơ kiểm sát điện tử.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh, toàn ngành cần xác định đây là công cụ trọng tâm trong tổ chức và điều hành. Người đứng đầu các đơn vị phải chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng thông tin, bảo đảm tính đầy đủ, chính xác, tuyệt đối khắc phục tình trạng nhập liệu hình thức, thiếu thực chất.

Nền tảng Quản lý án hình sự được xây dựng nhằm quản lý hồ sơ, tài liệu xuyên suốt quá trình tố tụng, hướng tới kết nối và đồng bộ thông tin liên ngành với Cơ quan điều tra và Tòa án nhân dân. Dữ liệu được cập nhật theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”, phục vụ đắc lực cho việc theo dõi tiến độ và khai thác thông tin nghiệp vụ.

Nền tảng Quản lý án hình sự của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao được đưa vào sử dụng tại Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, nền tảng đã được sử dụng để theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự, gồm nguồn tin về tội phạm, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, điều tra, truy tố, xét xử và các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ. Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 Hồ Văn Hòa cho biết, đơn vị đã đưa toàn bộ dữ liệu án hình sự đang thụ lý lên Nền tảng Quản lý án hình sự. Thông tin trên hệ thống được đối chiếu với hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ và số liệu thống kê, bảo đảm thống nhất và thuận tiện cho lãnh đạo, Kiểm sát viên tra cứu, theo dõi quá trình giải quyết từng vụ việc, vụ án.

Tương tự, tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2, kết quả triển khai được thể hiện qua khối lượng dữ liệu đã được đưa lên hệ thống. Đến ngày 18/9/2026, đơn vị đã hoàn thành việc cập nhật toàn bộ các vụ việc, vụ án hình sự phát sinh. Các vụ việc, vụ án đang giải quyết cũng được cập nhật theo từng giai đoạn, từ tiếp nhận nguồn tin đến điều tra, truy tố và chuẩn bị xét xử.

Theo Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 Lê Thị Đông, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 630/KH-VKS ngày 7/9/2026, tổ chức kiểm tra, giám sát dữ liệu định kỳ và gắn chất lượng thông tin trên hệ thống với trách nhiệm của từng cán bộ, kiểm sát viên. Đáng chú ý, đơn vị đã hoàn thành hồ sơ kiểm sát điện tử, qua đó phục vụ việc theo dõi tiến độ, nghiên cứu hồ sơ và công tác quản lý, chỉ đạo.

* Hồ sơ kiểm sát điện tử thành một phần của quy trình

Cùng với cập nhật thông tin vụ án, việc lập, quản lý và khai thác hồ sơ kiểm sát điện tử đang được triển khai tại các đơn vị. Tài liệu, văn bản được đính kèm và đặt tên tệp theo quy định, thuận tiện cho việc tra cứu, nghiên cứu và khai thác hồ sơ trên môi trường số.

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ án hình sự. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, hồ sơ kiểm sát điện tử được triển khai đối với các vụ việc, vụ án thuộc phạm vi thí điểm. Đơn vị không có trường hợp chưa lập hồ sơ, thiếu tệp hoặc đặt tên tệp không đúng quy định, đạt tỷ lệ 100%.

Ông Hồ Văn Hòa cho biết, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 bảo đảm 100% lãnh đạo, cán bộ, kiểm sát viên thực hiện các kế hoạch của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai Nền tảng Quản lý án hình sự. Đối với các vụ việc, vụ án hình sự mới thụ lý từ ngày 15/7/2026, kiểm sát viên, kiểm tra viên và chuyên viên được yêu cầu thực hiện số hóa và lập hồ sơ kiểm sát điện tử trên nền tảng theo các kế hoạch, hướng dẫn đã ban hành.

Theo bà Lê Thị Đông, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 thực hiện hồ sơ kiểm sát án điện tử, theo hướng triển khai đến đâu thực hiện đến đó. Thời gian tới, khi Bộ luật Hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) có hiệu lực, công nhận hồ sơ điện tử, đây sẽ là bước tiến quan trọng đối với ngành Tư pháp nói chung và ngành Kiểm sát nói riêng.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP. Hồ Chí Minh Phạm Văn Khải làm việc trên nền tảng Quản lý án hình sự. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Tại các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực, nền tảng Quản lý án hình sự đã được sử dụng để cập nhật, theo dõi từng vụ việc, vụ án theo các giai đoạn tố tụng. Thông tin trên hệ thống được đối chiếu, thống nhất với hồ sơ, sổ sách nghiệp vụ và số liệu của đơn vị, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu án hình sự tập trung. Việc kết nối, khai thác dữ liệu cũng đặt ra yêu cầu về an toàn, bảo mật, phân quyền và khả năng chia sẻ thông tin với các cơ quan liên quan, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong quá trình xây dựng “Viện kiểm sát số”, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Đông cho biết, Thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình làm việc trên môi trường số, tăng cường liên thông dữ liệu với các cơ quan tư pháp. Nền tảng Quản lý án hình sự sẽ tiếp tục được khai thác để hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ nghiệp vụ tại Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp Thành phố Hồ Chí Minh.