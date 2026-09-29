Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Lần 2 hoãn phiên tòa xét xử tài xế xe tải

Do mẹ nữ sinh là đại diện bị hại không bảo đảm sức khỏe, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Trung có mặt cùng luật sư bào chữa chỉ định và người đại diện theo pháp luật. Phía gia đình bị hại cùng các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cũng có mặt.

Trong phần làm thủ tục, chủ tọa hỏi bị cáo Trung về họ tên, tuổi, quê quán và một số thông tin liên quan. Tuy nhiên, bị cáo không trả lời, chỉ lắc đầu trước các câu hỏi.

Bị cáo Trung tại phiên toà. Ảnh: TÍN HUY

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1981), mẹ nữ sinh Bảo Tr., có biểu hiện sức khỏe không bảo đảm, đứng không vững nên được đưa ra ngoài nghỉ ngơi.

Do bà Hiền không thể tiếp tục tham gia phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền là bà Nguyễn Thị Phương cũng rời phòng xử để chăm sóc. Các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình bị hại đề nghị hoãn phiên tòa nhằm bảo đảm quyền tham gia tố tụng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân đề nghị HĐXX chờ khoảng 30 phút để gia đình bị hại có thể quay lại. Sau hơn 1 giờ, phía gia đình vẫn không thể trở lại do tình trạng sức khỏe.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa và ấn định xét xử lại vào ngày 13-10. Đây là lần thứ 2 phiên tòa bị hoãn.

Trước đó, ngày 28-8, TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, đại diện gia đình bị hại và các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho gia đình đều vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa lần thứ nhất.

Bà Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1981) mẹ nữ sinh Bảo Tr., có biểu hiện sức khỏe không đảm bảo nên HĐXX tạm hoãn phiên toà. Ảnh: TÍN HUY

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ 45 ngày 4-9-2024, Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải lưu thông trên tỉnh lộ 901, hướng Vàm Vòng đi Vĩnh Xuân.

Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, Trung phát hiện một xe tải chạy cùng chiều phía trước, sát lề phải nên điều khiển xe lấn sang phần đường bên trái để vượt.

Lúc này, chiều ngược lại có 2 xe đạp điện do các nữ sinh điều khiển. Phát hiện xe tải của Trung lấn sang phần đường của mình, nữ sinh đi phía trước phanh gấp và dừng xe.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Tr. đi phía sau không xử lý kịp, va vào xe phía trước rồi ngã sang trái nhưng vẫn nằm trên phần đường của mình. Bánh trước bên trái xe tải do Trung điều khiển cán qua người Bảo Tr., khiến nữ sinh bị thương nặng và tử vong sau đó.

Sau vụ tai nạn, gia đình nữ sinh nhiều lần gửi đơn khiếu nại, yêu cầu xử lý trách nhiệm hình sự nhưng không được chấp nhận.

Ngày 28-4-2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc, cha của nữ sinh Bảo Tr., dùng súng tự chế bắn Trung khiến người này bị thương nặng, sau đó ông Phúc tự sát. Cơ quan điều tra khởi tố vụ án “Giết người” nhưng sau đó đình chỉ do người thực hiện hành vi đã chết.

Ngày 7-5-2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”; đến ngày 26-6-2025 khởi tố bị can Nguyễn Văn Bảo Trung.

Kết quả giám định xác định Trung bị tổn thương cơ thể 90% sau khi bị bắn. Giám định pháp y tâm thần xác định trước, trong và sau thời điểm xảy ra tai nạn cho đến khi bị bắn, Trung không mắc bệnh tâm thần.

Sau khi bị bắn, Trung phát sinh bệnh lý tâm thần nên cơ quan điều tra từng tạm đình chỉ điều tra để điều trị.

Tháng 7-2026, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận Trung bị mất trí sau chấn thương não mức độ nhẹ, hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

HĐXX quyết định hoãn phiên toà, ngày 13-10 mở lại phiên xét xử sơ thẩm

Liên quan quá trình giải quyết vụ tai nạn trước đây, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trước đây. Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát viên, điều tra viên tại huyện Trà Ôn gồm Lê Quốc Việt, Nguyễn Hoàng Văn, Nguyễn Quốc Khanh, Phan Thị Trúc Ly, Lê Phong Cảnh và Huỳnh Minh Trung.