ĐBQH đề nghị thận trọng với biện pháp cắt điện, nước, Internet để cưỡng chế

Ngày 29/9, tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ Nhất, nhiệm kỳ khóa XVI, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến về nhóm dự án luật thuộc lĩnh vực hành chính, tư pháp, trong đó có dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi).

Cân nhắc tăng đồng loạt mức phạt tiền

Góp ý về mức phạt tiền, ĐBQH Mai Thị Phương Hoa (đoàn Ninh Bình) cho biết dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định mức phạt tiền tối đa là 1,5 tỷ đồng đối với cá nhân và 3 tỷ đồng đối với tổ chức, tăng 1,5 lần so với quy định hiện hành.

Theo đại biểu, mức phạt tối đa trong dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính còn cao hơn mức tăng tương ứng trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Trong khi đó, dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính còn bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế, biện pháp khắc phục hậu quả và hình thức phạt bổ sung.

ĐBQH Mai Thị Phương Hoa. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa đề nghị đánh giá kỹ tác động của việc tăng mức phạt tiền, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật nhưng không ảnh hưởng quá lớn đến đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp.

Theo bà Hoa, trước mắt có thể tập trung tăng mức phạt đối với những hành vi vi phạm liên quan đến sức khỏe cộng đồng, an toàn thực phẩm và môi trường.

ĐBQH Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cũng đề nghị chưa tăng đồng loạt mức phạt nếu chưa có đánh giá tác động theo từng lĩnh vực và nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng. Mức phạt cần gắn với tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả, lợi ích bất hợp pháp thu được và khả năng khắc phục.

ĐBQH Thạch Phước Bình. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu đề nghị ưu tiên các biện pháp khắc phục thực chất như khôi phục tình trạng ban đầu, tháo dỡ công trình sai phạm, khắc phục ô nhiễm, nộp lại khoản lợi bất hợp pháp; đồng thời quy định rõ trường hợp áp dụng tước giấy phép hoặc đình chỉ hoạt động.

Cần bảo vệ người thứ ba không vi phạm

Về các biện pháp cưỡng chế mới, đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi có căn cứ cụ thể cho thấy người vi phạm có nguy cơ trốn tránh việc thi hành quyết định. Quyết định phải nêu rõ căn cứ, thời hạn, đầu mối xem xét và được hủy bỏ ngay khi không còn căn cứ.

Đối với biện pháp ngừng cung cấp điện, nước, Internet, viễn thông, đại biểu đề nghị tách bạch giữa việc ngăn chặn nguy cơ đang diễn ra và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; đồng thời có cơ chế bảo vệ người thứ ba không có lỗi, tránh ảnh hưởng đến khu dân cư, cơ sở dùng chung và các dịch vụ thiết yếu.

ĐBQH Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Media Quốc hội

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn TP Hải Phòng) thống nhất với mục tiêu bổ sung các biện pháp cưỡng chế nhằm khắc phục tình trạng có quyết định xử phạt nhưng không thi hành được. Tuy nhiên, bà cho rằng những biện pháp như ngừng cung cấp điện, nước, Internet, viễn thông, niêm phong địa điểm, tạm hoãn xuất cảnh có phạm vi tác động rộng nên cần được thiết kế chặt chẽ.

Theo đại biểu, ngừng điện, nước tại một địa điểm có thể ảnh hưởng đến người thuê hoặc người cùng sử dụng hạ tầng không liên quan đến vi phạm; ngừng Internet, viễn thông có thể làm gián đoạn giao dịch, học tập, kinh doanh của các chủ thể khác.

Do đó, dự thảo cần quy định rõ điều kiện, phạm vi, thời hạn áp dụng, thẩm quyền quyết định, trách nhiệm thông báo, quyền yêu cầu dừng biện pháp và cơ chế khôi phục quyền lợi khi áp dụng sai. Đặc biệt, cần có quy định bảo vệ người thứ ba không vi phạm, bảo đảm các biện pháp cưỡng chế vừa hiệu quả, vừa hạn chế tối đa tác động ngoài phạm vi đối tượng bị xử lý.