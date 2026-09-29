VKSND TP Quảng Ninh bổ nhiệm hai lãnh đạo cấp phòng

Các đồng chí lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí được bổ nhiệm.

Sáng 28/9, VKSND TP Quảng Ninh tổ chức lễ công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Quảng Ninh, dự và giao nhiệm vụ cho hai cán bộ được bổ nhiệm.

Theo các quyết định được công bố, đồng chí Hoàng Trọng Đạt, Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 1, TP Quảng Ninh, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kiểm sát giam giữ và thi hành án hình sự (Phòng 8).

Đồng chí Phạm Viết Vượng, Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng phát biểu giao nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hoàng, Kiểm sát viên sơ cấp Phòng Công tố và Kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội (Phòng 2), được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15).

Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng, đồng chí Phạm Viết Vượng ghi nhận quá trình công tác, rèn luyện của hai cán bộ. Đồng chí đề nghị trên cương vị mới, các cán bộ nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy trách nhiệm của người lãnh đạo, giữ gìn đoàn kết trong đơn vị và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Trọng Đạt, Trưởng Phòng 8 phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ.

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, đồng chí Hoàng Trọng Đạt cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo VKSND TP Quảng Ninh và cho biết sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, cùng tập thể đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.