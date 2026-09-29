Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc, bị phạt 150 triệu đồng

Nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc sai quy định

Theo Quyết định số 828/QĐ-XPHC ngày 28/9/2026 của Cục Quản lý Dược, doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty TNHH Kiến Vương, có địa chỉ tại Khu công nghiệp Tân Tạo, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý Dược xác định doanh nghiệp đã nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc từ cơ sở cung cấp không thuộc các trường hợp được phép cung cấp theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp nhập khẩu dược chất PVP-IODINE 30/06 (Povidone iodine), nhà sản xuất BASF Corporation, số lô G3188BPZ9. Lô hàng có tờ khai hàng hóa nhập khẩu số 106071651340 ngày 5/2/2024, nhà cung cấp là BASF Hong Kong Ltd.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, cơ sở cung cấp này không thuộc một trong các trường hợp được phép cung cấp thuốc, nguyên liệu làm thuốc vào Việt Nam theo quy định.

Phạt 150 triệu đồng, tước chứng chỉ hành nghề

Cục Quản lý Dược quyết định phạt tiền 150 triệu đồng đối với doanh nghiệp.

Ngoài phạt tiền, người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng Chứng chỉ hành nghề dược trong thời hạn 7 tháng 15 ngày.

Cụ thể, Chứng chỉ hành nghề dược số 1510/HCMCCHND ngày 13/2/2014 của ông Nguyễn Văn Toàn – người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược đối với loại hình cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc – bị tước quyền sử dụng trong thời hạn nêu trên.

Về biện pháp khắc phục hậu quả, doanh nghiệp bị buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất lô nguyên liệu PVP-IODINE 30/06 (Povidone iodine) nói trên.

Trường hợp không áp dụng được biện pháp này, doanh nghiệp phải tiêu hủy lô nguyên liệu theo quy định.

Quyết định số 828/QĐ-XPHC có hiệu lực kể từ ngày ký. Doanh nghiệp phải nộp tiền phạt trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính theo quy định pháp luật.