Tại phiên bế mạc, Bộ trưởng Khí hậu Ireland Darragh O’Brien, đại diện cho 27 nước Liên minh châu Âu (EU), tuyên bố phản đối cả hai phiên bản của dự thảo. Anh, Panama và Quần đảo Marshall cũng lên tiếng phản đối. Khi hội nghị đã kéo dài gần hai ngày quá lịch, Chủ tịch COP31 Murat Kurum xác nhận các bên không đạt được đồng thuận về văn kiện chung. Một số quyết định chuyên đề vẫn được thông qua, trong đó có nội dung về bảo đảm công bằng trong quá trình chuyển dịch năng lượng.

Dù đã nỗ lực tìm tiếng nói chung, các bên tại COP31 vẫn không đạt đồng thuận về văn kiện định hướng chung của hội nghị. Ảnh: Tony Rakoto/WWF

Nhượng bộ có thể làm yếu cam kết cũ

Khi nhất trí tại Dubai năm 2023 về việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch trong các hệ thống năng lượng, các nước đã xác lập được một hướng đi chung sau nhiều năm bất đồng. Đến Antalya, Ả rập Saudi và một số nước sản xuất dầu khí phản đối việc nhắc lại trực tiếp nội dung này. Dự thảo cuối dẫn chiếu kết quả Dubai nhưng lược lời kêu gọi chuyển dịch. Với những đoàn đến COP31 để bàn cách thực hiện cam kết năm 2023, chấp nhận cách viết đó đồng nghĩa với việc để ngỏ khả năng phải thương lượng lại chính nội dung đã thống nhất.

Trong khi dự thảo lược lời kêu gọi chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, văn kiện lại khuyến khích mở rộng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Công nghệ này có thể giữ lại một phần khí thải từ các cơ sở công nghiệp trước khi chúng đi vào khí quyển. Panama cho rằng dự thảo đặt quá nhiều kỳ vọng vào công nghệ đó. Nếu các nước tiếp tục đầu tư vào những cơ sở sử dụng than, dầu và khí đốt với kỳ vọng có thể xử lý khí thải sau này, việc thay thế các nguồn nhiên liệu này có thể chậm lại.

Ở những kỳ COP trước, nhiều đoàn chấp nhận một văn kiện ít tham vọng và để phần bất đồng lại cho kỳ họp sau. Tại Antalya, EU bác cả hai phiên bản dự thảo vì các văn bản này không nhắc trực tiếp đến việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Bởi nếu chấp nhận dự thảo, khối có thể phải quay lại vận động để chính cam kết ấy được nêu rõ trong văn kiện của kỳ họp tới.

Điều các quốc đảo chờ đợi ở COP

Khi dự thảo đề cập mục tiêu tăng gấp ba nguồn tài chính cho thích ứng với biến đổi khí hậu, nhóm các nước châu Phi lưu ý rằng văn kiện chưa nói rõ mức dùng để tính. Nhóm này cuối cùng vẫn ủng hộ thông qua dự thảo. Tuy nhiên, với những chính phủ đang chuẩn bị đầu tư vào công trình chống ngập hoặc bảo vệ bờ biển, khả năng triển khai còn phụ thuộc vào số tiền thực sự có thể huy động và thời điểm nguồn vốn đến.

Sự khác biệt giữa Quần đảo Marshall và Palau tại phiên bế mạc cho thấy các quốc đảo cân nhắc những lợi ích rất cụ thể. Quần đảo Marshall bác dự thảo sau khi đến Antalya với kỳ vọng hội nghị sẽ thúc đẩy cắt giảm phát thải và huy động thêm nguồn lực bảo vệ người dân. Palau cũng băn khoăn về thu giữ carbon, song sẵn sàng chấp nhận văn kiện để giữ các đề xuất về sử dụng điện sạch, đại dương và tài chính. Đối với Palau, việc các điều khoản ấy chưa thể đi tiếp cũng là một tổn thất của hội nghị.

Những nước muốn đẩy nhanh việc giảm phát thải khí mê-tan hay phát triển lưới điện có thể hợp tác theo nhóm. Với tài chính thích ứng, các quốc đảo vẫn cần sự tham gia của những nền kinh tế có khả năng đóng góp. COP cho họ cơ hội trực tiếp nêu nhu cầu trước các nước này và cùng xem xét các cam kết đã được thực hiện đến đâu. Bế tắc tại Antalya làm chậm chính những cuộc thương lượng mà các nhóm hợp tác nhỏ khó đảm nhận.

Khi các đoàn trở lại bàn đàm phán, cam kết Dubai vẫn cần được cụ thể hóa thành những bước giảm phụ thuộc vào than, dầu và khí đốt. Cùng lúc đó, chính phủ các quốc đảo phải quyết định sẽ bảo vệ những khu vực ven biển nào trước và lấy kinh phí ở đâu. Một văn kiện mới chỉ có thể giúp họ đưa ra những quyết định ấy khi các nước làm rõ quy mô hỗ trợ, bên đóng góp và thời điểm nguồn tiền được cấp.