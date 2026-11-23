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Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc vụ phụ trách các vấn đề năng lượng Qatar Saad Sherida al-Kaabi tại Seoul, ông Kim nhấn mạnh Qatar là đối tác quan trọng của Hàn Quốc trong lĩnh vực LNG, đồng thời khẳng định hợp tác giữa hai nước có ý nghĩa thiết yếu đối với việc bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định, theo thông tin từ Bộ Công nghiệp Hàn Quốc.

Ông Kim đề nghị phía Qatar ưu tiên Hàn Quốc trong hoạt động cung ứng LNG khi tình hình trở lại bình thường.

Trước khi xung đột Iran bùng phát vào cuối tháng 2, Qatar là nước xuất khẩu LNG lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, đến tháng 3, Qatar đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng và đình chỉ hoạt động cung cấp LNG sau khi cơ sở Ras Laffan - cảng xuất khẩu LNG lớn nhất thế giới - bị hư hại do các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Hệ quả là lượng LNG Hàn Quốc nhập khẩu từ Qatar trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9 năm nay chỉ đạt 1,7 triệu tấn, đưa nước này xuống vị trí thứ sáu trong danh sách các quốc gia nhập khẩu LNG của Qatar.

Năm ngoái, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á nhập khẩu gần 7 triệu tấn LNG từ Qatar.

Hai Bộ trưởng cũng thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác trong lĩnh vực xây dựng nhà máy năng lượng và đóng tàu.

Ông Kim đề nghị phía Qatar hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm kiếm những dự án mới, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp của các nhà thầu xây dựng nhà máy và doanh nghiệp đóng tàu Hàn Quốc đối với ngành công nghiệp và nền kinh tế Qatar.

Trong 5 năm tính đến năm 2025, các doanh nghiệp kỹ thuật Hàn Quốc đã giành được tổng cộng 11 tỷ USD giá trị hợp đồng xây dựng nhà máy tại Qatar. Trong khi đó, các nhà đóng tàu Hàn Quốc đã nhận đơn đặt hàng đóng 98 tàu cho Qatar trong giai đoạn 2022-2024.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục duy trì các kênh tham vấn cấp cao giữa hai nước nhằm bảo đảm hoạt động hợp tác song phương mang lại những kết quả thiết thực.