Ngày 22/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông đang nghiêng về khả năng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran sau dịp Năm mới nếu các cuộc đàm phán không đạt được thỏa thuận, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng.