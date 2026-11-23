Slovakia không tham gia khoản vay mới của EU dành cho Ukraine
Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ không tham gia khoản vay của Liên minh châu Âu (EU) trị giá 45 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine trong năm 2027. Ông cho rằng điều này có thể kéo dài xung đột, đồng thời cáo buộc Brussels gây sức ép chính trị khi gắn kế hoạch nói trên với đàm phán ngân sách dài hạn của khối.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/slovakia-khong-tham-gia-khoan-vay-moi-cua-eu-danh-cho-ukraine-246261123121430871.htm