Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong cuộc họp báo sau hội đàm tại Nhà Trắng, ngày 4/2/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera ngày 23/11, đài truyền hình công cộng Kan của Israel dẫn một nguồn tin giấu tên am hiểu vấn đề, cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu được cho là đang gây sức ép buộc Tổng thống Donald Trump tấn công Iran "càng sớm càng tốt", nhưng nhà lãnh đạo Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định và tỏ ra miễn cưỡng trước việc này.

Cũng trong ngày 22/11, Kênh 12 của Israel đưa tin các quan chức quốc phòng cấp cao đã cảnh báo ông Netanyahu vào tuần trước rằng một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, liên quan đến Liban, Syria và Dải Gaza.

Trong khi đó, báo Ynet của Israel ngày 22/11 cho biết ông Netanyahu đang thúc đẩy một chiến dịch quân sự chung với Mỹ, kéo dài vài ngày nhưng có cường độ cao, với kỳ vọng làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền Iran, thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền này. Tuy nhiên, một số cố vấn Nhà Trắng hoài nghi về hiệu quả của kế hoạch.

Theo các quan chức chính quyền Mỹ, Washington hiện đã quyết định trì hoãn ít nhất một tuần đối với bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào có thể nhằm vào Iran, trong bối cảnh Israel gia tăng sức ép buộc Mỹ tiến hành chiến dịch chung, đồng thời nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu trước nguy cơ Iran bất ngờ tấn công.

Các quan chức Nhà Trắng cho rằng Tổng thống Donald Trump khó có khả năng phê chuẩn một cuộc tấn công trong những ngày tới, dường như vì chính quyền Mỹ nhận định thời điểm hiện tại không thuận lợi cho lợi ích của Washington.

Trong những phát biểu hôm 22/11 được nguồn tin tiếng Hebrew dẫn lại từ cuộc phỏng vấn với Fox News, chính ông Trump cũng cho biết đang nghiêng về phương án chỉ ra lệnh tấn công sau đêm giao thừa.

Thời điểm này làm dấy lên những câu hỏi tại Washington, bởi Quốc hội Mỹ khóa mới, với đảng Dân chủ kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện, dự kiến bắt đầu nhiệm kỳ vào đầu tháng 1.

Không loại trừ khả năng những phát biểu công khai của ông Trump nhằm đánh lạc hướng Tehran về các kế hoạch quân sự của Mỹ, nhưng đến nay chưa có quyết định cuối cùng nào được công bố.

Việc trì hoãn diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thúc giục ông Trump nối lại các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lập luận rằng một chiến dịch tấn công cường độ cao khác có thể làm Iran suy yếu nghiêm trọng và thậm chí dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền nước này.

Các cố vấn của ông Trump đang có những bất đồng sâu sắc về việc Washington nên tiếp tục duy trì lệnh phong tỏa kinh tế đối với Iran, biện pháp mà các quan chức cho rằng đang phát huy hiệu quả, hay chấp nhận đề xuất của ông Netanyahu về một chiến dịch tấn công quân sự chung.

Theo các quan chức Israel am hiểu nội dung thảo luận, giới hoạch định chính sách Mỹ ngày càng nghiêng về nhận định rằng Israel khó có khả năng tự tiến hành một chiến dịch quân sự độc lập và nếu quyết định sử dụng vũ lực, một chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel sẽ là phương án phù hợp hơn.

Trong khi đó, Qatar đang tìm cách làm trung gian hòa giải giữa Washington và Tehran nhằm ngăn chặn một đợt tấn công mới. Một số cố vấn của ông Trump vẫn ủng hộ giải pháp đạt được thỏa thuận ngoại giao, mặc dù đánh giá phổ biến hiện nay cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận là cực kỳ thấp.

Israel đang đề xuất một chiến dịch quân sự tập trung, kéo dài vài ngày, nhằm làm suy giảm đáng kể năng lực của chính quyền Iran và đẩy chính quyền này đến gần nguy cơ sụp đổ, dù không thể bảo đảm rằng cuối cùng chính quyền Tehran sẽ bị lật đổ.

Ông Netanyahu tin rằng đợt chiến dịch quân sự cường độ cao thứ ba có thể đạt được những mục tiêu mà hai đợt trước đó không thực hiện được. Chính quyền Iran đã vượt qua cả hai chiến dịch trước đây, cũng như làn sóng biểu tình trong nước chưa từng có mà giới chức nước này đã trấn áp bằng bạo lực nghiêm trọng.

Tuy nhiên, một số cố vấn của ông Trump hoài nghi rằng một chiến dịch tấn công quân sự ngắn ngày khác có thể làm thay đổi căn bản tình hình hoặc dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Iran.

Trong nội bộ những người thân cận với ông Trump cũng xuất hiện nghi ngờ rằng sức ép của ông Netanyahu nhằm thúc đẩy một cuộc tấn công mới một phần xuất phát từ những tính toán chính trị trong nước.

Những tính toán quân sự cũng diễn ra trong bối cảnh chính trường Israel đang gặp bế tắc. Ông Netanyahu hiện lãnh đạo một chính phủ tạm quyền không nắm đa số ghế tại Quốc hội. Theo Ynet, một số nhân vật tại Washington nghi ngờ rằng việc ông Netanyahu thúc đẩy chiến dịch quân sự mới nhằm vào Iran có thể một phần xuất phát từ tính toán chính trị trong nước, trong đó có khả năng tác động đến khối đối lập do ông Gadi Eisenkot lãnh đạo và thúc đẩy thành lập chính phủ đoàn kết dân tộc.