Sân bay Brussels. Nguồn: vietnamairlines.com

Đề xuất duy trì hoạt động kiểm soát không lưu trong thời gian đình công

Ngày 22/11, Văn phòng Bộ Giao thông, khí hậu và chuyển đổi sinh thái Bỉ Jean-Luc Crucke thông báo dự thảo luật thiết lập dịch vụ tối thiểu đối với hoạt động kiểm soát không lưu tại Skeyes, cơ quan quản lý không lưu của nước này, đã được hoàn thiện. Theo Brusselstimes, động thái được đưa ra trước cuộc đình công diễn ra ngày 23/11, khiến hoạt động hàng không thương mại trên toàn Bỉ phải tạm dừng từ 7 giờ đến 21 giờ (giờ địa phương), ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hành khách và buộc hàng loạt sân bay lớn như Brussels hay Charleroi phải hủy chuyến.

Theo Văn phòng Bộ trưởng, cuộc đình công một lần nữa cho thấy sự thiếu vắng cơ chế bảo đảm dịch vụ tối thiểu đối với các chuyến bay thông thường khi xảy ra tranh chấp lao động trong lĩnh vực kiểm soát không lưu. Chính phủ cho rằng cần có giải pháp duy trì tính liên tục của những dịch vụ thiết yếu, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đối với hành khách, hoạt động vận tải và nền kinh tế.

Dự thảo dự kiến được trình Hội đồng Bộ trưởng vào ngày 27/11 để xem xét. Đây là bước tiếp theo trong quá trình xây dựng cơ chế pháp lý nhằm duy trì hoạt động hàng không trong những thời điểm xảy ra đình công tại Skeyes.

Bối cảnh căng thẳng từ chính sách thắt lưng buộc bụng

Việc thúc đẩy dự luật diễn ra trong bối cảnh Bỉ liên tục đối mặt với làn sóng đình công quy mô lớn trên toàn quốc. Theo Hiệp hội Đại diện các hãng hàng không tại Bỉ (BAR), cuộc đình công ngày 23/11 đã là lần thứ 11 không phận nước này bị gián đoạn chỉ trong vòng 11 tháng.

Các cuộc biểu tình và đình công do ba tổ chức công đoàn lớn nhất Bỉ phát động nhằm phản đối kế hoạch thắt lưng buộc bụng và cải cách kinh tế của Chính phủ liên bang do Thủ tướng Bart De Wever đứng đầu. Chính phủ của ông De Wever đang nỗ lực đàm phán gói cắt giảm chi tiêu công trị giá 10 tỷ euro trong những năm tới để kiềm chế mức thâm hụt ngân sách cao của đất nước, dẫn đến phản ứng gay gắt từ người lao động ở nhiều lĩnh vực từ hàng không, giao thông công cộng đến dịch vụ đô thị.

Trước đó, tại các phiên thảo luận ở Quốc hội, Bộ trưởng Crucke đã nhiều lần đề cập đến kế hoạch xây dựng cơ chế dịch vụ tối thiểu trong lĩnh vực kiểm soát không lưu, lấy mô hình áp dụng đối với ngành đường sắt Bỉ làm cơ sở tham khảo. Theo định hướng này, việc tổ chức hoạt động trong thời gian đình công cần được dự báo và thông báo trước nhằm khắc phục tình trạng các hãng hàng không và sân bay bị động vì quyết định đình công sát giờ như vừa qua trên cơ sở phối hợp giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp với các tổ chức công đoàn.

Một nội dung đáng chú ý được Bộ trưởng đề cập là sử dụng nhân viên tự nguyện tiếp tục làm việc để duy trì dịch vụ cần thiết. Trong trường hợp không bảo đảm được mức hoạt động tối thiểu, cơ quan có thẩm quyền có thể xem xét cơ chế điều động nhân sự bắt buộc nhằm duy trì các nhiệm vụ thiết yếu. Tuy nhiên, các nội dung này mới là định hướng được công bố trong quá trình thảo luận chính sách, chưa thể xác định toàn bộ phạm vi áp dụng cho tới khi dự thảo chính thức được công bố.

Bộ trưởng Crucke nhấn mạnh quyền đình công cần được tôn trọng, nhưng việc thực hiện quyền này cũng phải được tổ chức theo cách bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ công thiết yếu. Cơ chế dịch vụ tối thiểu được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ rõ ràng hơn để xử lý những tình huống tương tự trong tương lai, thay vì để hoạt động kiểm soát không lưu bị đình trệ hoàn toàn khi xảy ra tranh chấp lao động.