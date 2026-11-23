Ngày 22/11, Thị trưởng New York Zohran Mamdani thông báo công bố thêm 84.000 hồ sơ liên quan đến vụ khủng bố ngày 11/9/2001, nâng tổng số tài liệu trong kho lưu trữ trực tuyến lên hơn 440.000 trang.

Đợt công bố mới diễn ra trong bối cảnh cổng thông tin công khai đầu tiên của thành phố về hồ sơ liên quan đến thảm kịch ghi nhận hơn 11 triệu lượt truy cập.

“Sau vụ khủng bố kinh hoàng kéo theo những hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, người dân trên khắp 5 quận của thành phố New York yêu cầu chính quyền minh bạch thông tin, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Giờ đây, chúng tôi xây dựng cổng thông tin công khai đầu tiên của thành phố, giúp người dân tiếp cận những hồ sơ họ chờ đợi hàng chục năm”, ông Mamdani thông báo.

Vụ tấn công khủng bố 11/9/2001 gây ám ảnh nước Mỹ.

Trong nhiều năm, lực lượng cứu hộ cứu nạn, người sống sót và gia đình nạn nhân mắc bệnh liên quan thảm họa 11/9 liên tục yêu cầu chính quyền công bố tài liệu ghi lại mức độ ô nhiễm trong không khí, những mảnh vỡ tại hiện trường và quá trình ứng phó của chính phủ sau khi tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới sụp đổ.

Cổng thông tin công khai đầu tiên của thành phố New York ra mắt hồi tháng 9, nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ khủng bố nhằm giúp người dân tiếp cận những tài liệu mà họ tìm kiếm suốt nhiều năm, trong đó có Bản ghi nhớ Harding và bộ hồ sơ được gọi là “68 Hộp”.

Theo dự thảo ngân sách tài khóa 2027, Thị trưởng Mamdani dành 34 triệu USD để xây dựng và duy trì cổng thông tin này. “Công việc của chúng tôi vẫn chưa kết thúc. Thành phố sẽ tiếp tục công khai hồ sơ cho đến khi những người sống sót, lực lượng cứu hộ và gia đình các nạn nhân nhận được thông tin cũng như sự rõ ràng mà họ xứng đáng có được”, ông Mamdani nhấn mạnh.

Cố vấn pháp lý của chính quyền New York Steven Banks cho biết thêm việc công bố đợt tài liệu thứ 3 là bước tiến trong nỗ lực thực hiện cam kết cung cấp cho người dân cái nhìn đầy đủ về cách chính quyền thành phố ứng phó với sự kiện 11/9.

“Chúng tôi đang tích cực tháo gỡ những rào cản hành chính và sự trì hoãn kéo dài hàng chục năm để đưa hồ sơ ra công chúng, những tài liệu mà lực lượng cứu hộ, người sống sót và gia đình nạn nhân chờ đợi suốt 25 năm”, ông Banks nói.

Vụ khủng bố ngày 11/9/2001 khiến 2.977 người thiệt mạng. Theo Đài tưởng niệm và Bảo tàng 11/9, hơn 400.000 người có thể tiếp xúc với chất độc hại phát sinh từ vụ tấn công WTC. Hiện tại, Chương trình y tế WTC phục vụ hơn 145.000 người ứng cứu và người sống sót, theo dõi, điều trị các bệnh liên quan, bao gồm ung thư và bệnh đường hô hấp.