Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries. (Ảnh: Reuters)

Theo CBS News, đảng Dân chủ đạt mốc 258 ghế tại Hạ viện ngày 22/11, sau khi ứng viên Chuck Hubbard đánh bại Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Virginia Foxx tại bang Bắc Carolina.

Kết quả kiểm phiếu lại do Hội đồng Bầu cử Bắc Carolina công bố cho thấy ông Hubbard giành chiến thắng với cách biệt chỉ 330 phiếu.

“Các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện vừa giành được thế đa số lớn nhất mà bất kỳ đảng nào tại Quốc hội từng nắm giữ trong thế kỷ này”, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries viết trên mạng xã hội X.

Tính đến nay, Đảng Dân chủ đã giành thêm 44 ghế tại Hạ viện, vượt mức tăng 40 ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ đầu tiên của ông Trump năm 2018.

Đây là kết quả mà cả 2 đảng đều chưa từng đạt được trong một cuộc tổng tuyển cử kể từ năm 1992.

Trong tổng số 435 ghế Hạ viện, đảng Dân chủ hiện nắm 258 ghế, còn đảng Cộng hòa có ít nhất 173 ghế.

Đảng Dân chủ có thể tiếp tục gia tăng số ghế vì kết quả bầu cử tại 4 khu vực vẫn chưa được xác định, gồm 1 ở Minnesota, 1 ở Tennessee và 2 ở Louisiana. Riêng tại Louisiana, các ứng viên sẽ bước vào vòng bỏ phiếu tiếp theo trong tháng 12.

Chuẩn bị đối đầu với Tổng thống Trump

Chiến thắng tại Hạ viện, cùng với việc giành 56 trong tổng số 100 ghế Thượng viện, đưa đảng Dân chủ vào vị thế kiểm soát toàn bộ Quốc hội từ tháng 1/2027, trong khi Nhà Trắng vẫn do Tổng thống Donald Trump nắm giữ.

Theo các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu của CBS News, sự bất mãn với tình hình kinh tế, giá cả tăng cao, cuộc chiến với Iran và những lo ngại về tham nhũng đã góp phần khiến cử tri quay lưng với đảng Cộng hòa.

Những người đánh giá nền kinh tế đang trong tình trạng tồi tệ phần lớn bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ tại Hạ viện.

Đây cũng là cuộc bầu cử thứ 2 liên tiếp mà đa số cử tri tham gia khảo sát cho biết lạm phát gây khó khăn cho cuộc sống của họ. Nhiều người nói rằng tình hình tài chính cá nhân đã xấu đi so với 2 năm trước.

Trước kết quả này, đảng Dân chủ đang xây dựng chương trình hành động cho 100 ngày đầu tiên, tập trung vào việc giảm chi phí sinh hoạt, khôi phục các khoản cắt giảm đối với chương trình bảo hiểm y tế Medicaid và gia hạn các khoản tín dụng thuế thuộc Đạo luật Chăm sóc giá phải chăng (ACA) - đã hết hiệu lực dưới thời đảng Cộng hòa.

Đồng thời, các nghị sĩ Dân chủ dự kiến sử dụng quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, triệu tập nhân chứng và tiến hành hàng loạt cuộc điều tra nhằm tăng cường giám sát chính quyền Trump.

Một trong những nội dung được đề cập là điều tra việc tài sản của ông Trump và các thành viên gia đình kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Ông Jeffries, người nhiều khả năng trở thành Chủ tịch Hạ viện, cũng không loại trừ khả năng xúc tiến nỗ lực luận tội ông Trump lần thứ 3.

Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Tom Suozzi đề xuất đảng Dân chủ dành 75% thời gian giải quyết vấn đề chi phí sinh hoạt và 25% cho hoạt động giám sát, yêu cầu giải trình.

Ông cho rằng ngay cả các cuộc điều tra tài chính liên quan đến Tổng thống Trump cũng cần làm rõ tác động đối với đời sống kinh tế của người dân.

Nhà Trắng đã cảnh báo đảng Dân chủ về kế hoạch điều tra chính quyền, thậm chí cho rằng một số hoạt động này có thể cấu thành hành vi phạm pháp.

Với 258 ghế, đảng Dân chủ sẽ có lợi thế lớn trong việc thông qua các dự luật tại Hạ viện.

Trong 2 năm qua, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson thường gặp khó khăn trong việc thông qua các dự luật, do đảng Cộng hòa chỉ có nhiều hơn phe Dân chủ một số ít ghế. Ngược lại, với 258 ghế vừa giành được, đảng Dân chủ sẽ có lợi thế lớn hơn trong việc thúc đẩy chương trình nghị sự.

Ông Jeffries dự kiến được bầu làm Chủ tịch Hạ viện vào ngày 3/1/2027, trở thành người da màu đầu tiên giữ cương vị này.

Ở chiều ngược lại, số ghế của đảng Cộng hòa tại Hạ viện giảm xuống một trong những mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Kết quả này trái ngược với những chiến thắng lớn trước đây của đảng Cộng hòa, như 247 ghế trong cuộc bầu cử năm 2014 và 230 ghế năm 1994.

Hạ nghị sĩ Jim Jordan của bang Ohio, người được lựa chọn lãnh đạo phe thiểu số Cộng hòa, tuyên bố đảng sẽ nỗ lực giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.