Vào lúc nửa đêm ngày 23/11 (giờ Hàn Quốc), IU công bố kế hoạch cho chuyến lưu diễn thế giới năm 2027.

Theo thông báo, hành trình sẽ bắt đầu từ tháng 1/2027, với các điểm diễn đầu tiên tập trung tại châu Á trước khi tiếp tục mở rộng sang những khu vực khác.

Ca sĩ IU. Ảnh: Fb IU

Cụ thể, IU sẽ biểu diễn tại Bangkok (Thái Lan) vào ngày 16 và 17/1, Bulacan (Philippines) vào ngày 30 và 31/1, Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 13 và 14/2, Sydney (Australia) vào ngày 27/2.

Tiếp đó, nữ ca sĩ sẽ đến Singapore trong hai ngày 6 và 7/3, Kuala Lumpur (Malaysia) vào ngày 27 và 28/3, Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 7 và 8/4, Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) vào ngày 17 và 18/4, Hồng Kông vào ngày 24 và 25/4, trước khi khép lại chặng lịch trình được công bố hiện tại tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 8 và 9/5.

Ảnh: FB IU

Như vậy, trong đợt công bố đầu tiên, IU đã xác nhận 10 điểm dừng chân với tổng cộng 18 đêm diễn. Lịch trình trải dài từ Đông Nam Á, Đông Á đến Australia, hứa hẹn mang đến cơ hội gặp gỡ người hâm mộ ở nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, danh sách trên chưa phải toàn bộ lịch trình của chuyến lưu diễn. IU cho biết sẽ tiếp tục công bố thêm các thành phố và ngày biểu diễn trong thời gian tới. Vì vậy, người hâm mộ tại những khu vực chưa xuất hiện trong thông báo đầu tiên vẫn có thể chờ đợi những điểm dừng chân mới của nữ ca sĩ trong năm 2027.