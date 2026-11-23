Tạp chí quân sự Military Watch (MW) ngày 22/11 đã tiết lộ những thông tin chưa từng được công bố về chiến dịch kéo dài 37 giờ của phi đội oanh tạc cơ B-2 Spirit nhằm vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân kiên cố nhất của Iran vào tháng 6/2025.

"Nhiệm vụ có sự tham gia của 7 máy bay, do 14 phi công điều khiển và vận hành. Các chuyên gia của Mỹ bắt đầu nghiên cứu tổ hợp hạt nhân Fordow của Iran kể từ năm 2009. Công tác lập kế hoạch trực tiếp được đẩy nhanh trong năm 2025, khi căng thẳng với Iran gia tăng. Quá trình này dẫn đến 'Chiến dịch Búa Đêm', đưa Mỹ can dự sâu hơn vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel khi đó vẫn đang xảy ra. Ngay từ đầu B-2 đã được xem là vũ khí tốt nhất để vô hiệu hóa cơ sở hạt nhân của Tehran", một phi công thuộc phi đội B-2 nói với MW.

Vấn đề giữ bí mật cuộc tấn công là một thách thức trọng yếu, bởi việc 7 chiếc B-2 cùng cất cánh sẽ thu hút sự chú ý rất lớn. Vì lẽ đó, một số máy bay ném bom khác đã được điều động bay về phía tây để đánh lạc hướng, khiến những người theo dõi tin rằng các máy bay đang hướng đến một địa điểm khác. Các tổ bay tham gia nhiệm vụ xuất phát trong điều kiện bảo mật nghiêm ngặt. Phương án cuối cùng vẫn tiếp tục được điều chỉnh cho đến sát thời điểm cất cánh.

Máy bay ném bom B-2 Spirit của Mỹ. Ảnh: USAF

"Bản thân chuyến bay là một thử thách về sức bền. Các phi công phải đảm nhiệm công tác dẫn đường, kiểm tra hệ thống, vận hành vũ khí và tiếp nhiên liệu nhiều lần. Khi có thể, họ tranh thủ chợp mắt trong khoang máy bay chật hẹp. Khi tiến gần khu vực tác chiến, các phi công chuẩn bị cho khả năng phải nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương nếu máy bay gặp sự cố", tạp chí MW mô tả.

Theo các phi công tham gia chiến dịch, phương án tấn công đã được điều chỉnh vào phút chót vì Iran đổ bê tông bịt các giếng thông gió tại Fordow. Kế hoạch ban đầu dựa vào việc tấn công những vị trí này, do đó các phi công phải thay đổi trình tự tác chiến: những quả bom GBU-57 sẽ phá vỡ lớp bê tông, tạo điều kiện để các vũ khí tiếp theo đánh trúng cơ sở bên dưới.

"Sáu chiếc B-2 được giao nhiệm vụ tấn công Fordow, trong khi chiếc thứ 7 hướng đến Natanz, cơ sở trước đó đã bị Israel tấn công. Cùng thời điểm đó, các tàu ngầm ở Trung Đông đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk vào cơ sở Isfahan", một phi công khác cho biết.

Với thời lượng bay lên tới 37 giờ đồng hồ, đây là nhiêm vụ dài nhất của máy bay B-2 kể từ chiến dịch không kích Afghanistan sau sự kiện khủng bố Mỹ vào ngày 11/9/2001.

Máy bay ném bom tàng hình B-2 bắt đầu được đưa vào biên chế của quân đội Mỹ năm 1997, với chi phí hơn 2 tỉ USD mỗi chiếc. Oanh tạc cơ này có trần bay khoảng 15km, tầm hoạt động 11.000km hoặc hơn 19.000km nếu tiếp nhiên liệu trên không. Đây cũng là loại máy bay duy nhất của Mỹ có khả năng ném bom phá boongke GBU-57.

Quân đội Mỹ hiện sở hữu 19 chiếc B-2 và dự kiến sẽ thay thế chúng bằng máy bay B-21 Raider trong những thập niên tới.