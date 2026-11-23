Hội nghị rà soát Công ước của Liên hợp quốc về một số loại vũ khí thông thường diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ. Ảnh: NHK

Mới đây, Hội nghị rà soát Công ước của Liên hợp quốc về một số loại vũ khí thông thường đã khai mạc tại Geneva, Thụy Sĩ.

Hội nghị được tổ chức 5 năm một lần. Trọng tâm lần này là liệu các bên có thể nhất trí xây dựng quy định đối với LAWS hay không.

Những hệ thống này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ khác để xác định và tấn công mục tiêu mà không có sự can thiệp của con người.

Liên hợp quốc và các nước châu Âu nhấn mạnh sự cần thiết của các quy định này. Theo họ, khi AI phát triển ngày càng nhanh, nguy cơ mất kiểm soát vũ khí hoặc xảy ra các vụ ném bom ngoài ý muốn cũng gia tăng. Các nước phản đối gồm Mỹ, Nga và Israel.

Hôm 21-11, các bên tham dự đã thông qua văn kiện cuối cùng của hội nghị. Theo văn kiện, nhóm chuyên gia chính phủ sẽ tiếp tục thảo luận thêm hai năm và đưa ra khuyến nghị tại Hội nghị các quốc gia thành viên Công ước năm 2028 về việc liệu có nên ban hành các quy định mang tính ràng buộc pháp lý hay không.

Sau khi hội nghị bế mạc, bà Nakamitsu Izumi, người phụ trách vấn đề giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, cho rằng việc xây dựng được một văn kiện đề cập đến những thách thức hiện nay liên quan đến LAWS là một thành quả quan trọng. Bà cho biết điều này đồng nghĩa với khả năng xây dựng các quy định vẫn đang được để ngỏ.

Theo NHK