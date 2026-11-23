Hội nghị thượng đỉnh khí hậu Liên Hợp Quốc COP31 tại Thổ Nhĩ Kỳ đã khép lại trong bế tắc khi Liên minh châu Âu (EU) cùng một số quốc gia từ chối thông qua dự thảo thỏa thuận cuối cùng. Sau hơn hai tuần thương lượng, các bên vẫn không tìm được tiếng nói chung về vấn đề nhiên liệu hóa thạch và nguồn tài chính hỗ trợ các nước ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo Reuters, các cuộc đàm phán tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc ngày 22/11 trong tình trạng không đạt được đồng thuận. Nguyên nhân chính xuất phát từ việc EU và một số quốc gia cho rằng văn bản do Chủ tịch COP31 phía Thổ Nhĩ Kỳ và Australia đề xuất quá yếu, chưa đưa ra những cam kết đủ mạnh để thúc đẩy cuộc chiến chống nóng lên toàn cầu.

Đáng chú ý, quá trình thương lượng kéo dài hơn hai tuần và phải gia hạn thêm hai ngày so với lịch trình ban đầu. Điều này khiến COP31 trở thành hội nghị khí hậu có thời gian tổ chức dài nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, dù đã trải qua nhiều vòng thảo luận, những bất đồng quan trọng vẫn không được giải quyết.

Tại phiên họp toàn thể cuối cùng, Chủ tịch COP31 Murat Kurum tuyên bố không còn phương án nào khác để đưa ra văn bản mới. Ông cho biết các bên đã làm tất cả những gì có thể, trước khi rời khỏi sân khấu trong lúc đại diện các quốc gia vẫn đang tiếp tục phát biểu.

Chris Bowen, Chủ tịch đàm phán COP31 phía Australia, bày tỏ sự thất vọng trước kết quả này. Theo ông, những bất đồng liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và tài chính khí hậu là hai trở ngại lớn khiến hội nghị không thể đạt được thỏa thuận.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng không giấu được sự thất vọng. Ông cho biết bản thân chia sẻ sự bất bình sâu sắc của những người kỳ vọng các chính phủ sẽ có hành động tương xứng trước mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng khí hậu.

Đây là lần đầu tiên kể từ Hội nghị COP15 tại Copenhagen năm 2009, các cuộc đàm phán khí hậu của Liên Hợp Quốc không thể thông qua một thỏa thuận được tất cả các bên chấp thuận.

Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự đổ vỡ của COP31 là việc dự thảo thỏa thuận cuối cùng không đề cập trực tiếp đến nhiên liệu hóa thạch. Đây là vấn đề gây tranh cãi kéo dài giữa các quốc gia tham dự hội nghị.

Bộ trưởng Môi trường Ireland Darragh O'Brien cho rằng EU không thể ủng hộ một văn bản về khí hậu nhưng lại không nhắc đến nhiên liệu hóa thạch, cũng như lộ trình chuyển đổi khỏi các nguồn năng lượng này. Theo ông, việc thiếu vắng những nội dung trên khiến thỏa thuận không đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, Saudi Arabia cùng một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn cho rằng nhiên liệu hóa thạch vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế trong tương lai gần. Theo các quan sát viên tại hội nghị, nhóm quốc gia này đã vận động để loại bỏ những nội dung đề cập đến nhiên liệu hóa thạch khỏi văn bản cuối cùng.

Dự thảo thỏa thuận không được thông qua vẫn ghi nhận nguy cơ nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng mục tiêu, đồng thời kêu gọi đẩy nhanh phát triển các công nghệ loại bỏ carbon khỏi khí quyển nhằm đảo ngược tình trạng này trong tương lai.

Tuy nhiên, đề xuất trên cũng vấp phải nhiều ý kiến phản đối. Một số nhà phê bình lo ngại việc nhấn mạnh công nghệ thu giữ và loại bỏ carbon có thể trở thành cái cớ để các quốc gia tiếp tục khai thác, sử dụng dầu mỏ thay vì nhanh chóng cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.

Đại diện phái đoàn Saudi Arabia bày tỏ sự bất ngờ trước những phản ứng trái chiều, đồng thời cho rằng các giải pháp được đề xuất là hướng đi cụ thể nhằm ứng phó với tình trạng nóng lên toàn cầu.

Bên cạnh tranh cãi về nhiên liệu hóa thạch, vấn đề tài chính khí hậu cũng là một trong những điểm nghẽn lớn tại COP31.

Các quốc gia đang phát triển chỉ trích dự thảo thỏa thuận vì chưa đưa ra cam kết hỗ trợ tài chính đủ rõ ràng để giúp họ thích ứng với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu. Mặc dù văn bản đề xuất tăng gấp ba lần nguồn tài chính dành cho hoạt động thích ứng, nhưng lại không xác định cụ thể mức ngân sách cơ sở để tính toán mục tiêu này.

Một đề xuất khác do Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra là nâng tỷ trọng điện năng trong tổng mức tiêu thụ năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, so với mức khoảng 23% hiện nay.

Những người ủng hộ nhận định mục tiêu này có thể góp phần giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi từ các phương tiện giao thông, hệ thống sưởi và thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện năng. Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại kế hoạch có thể khiến các quốc gia nghèo phải gánh thêm chi phí mà chưa có lộ trình chuyển đổi năng lượng đủ cụ thể.

COP31 diễn ra trong bối cảnh thế giới ngày càng đối mặt với nhiều hệ lụy nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu, bao gồm các đợt nắng nóng kéo dài, cháy rừng, lũ lụt và những cơn bão có cường độ mạnh. Tuy nhiên, các cuộc xung đột địa chính trị và áp lực kinh tế đang khiến vấn đề khí hậu phải cạnh tranh sự chú ý với nhiều ưu tiên khác của các chính phủ.

Dẫu vậy, giới phân tích cho rằng các hội nghị COP trong những năm qua vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng đầu tư của doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo và công nghệ xe điện. Những nỗ lực hợp tác quốc tế cũng được đánh giá là góp phần hạn chế mức độ nóng lên toàn cầu.

Năm 2015, các quốc gia đạt được Thỏa thuận Paris với mục tiêu tham vọng hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Thời điểm đó, các dự báo cho thấy những chính sách hiện hành có thể khiến Trái Đất nóng lên khoảng 4 độ C vào cuối thế kỷ này. Sau một thập kỷ, con số dự báo đã giảm xuống còn khoảng 2,8 độ C.

Tuy nhiên, COP31 năm nay cũng là hội nghị đầu tiên kể từ khi cơ quan môi trường của Liên Hợp Quốc xác nhận vào tháng 10 rằng thế giới đang đứng trước nguy cơ vượt ngưỡng tăng nhiệt 1,5 độ C. Đây là giới hạn mà các nhà khoa học cảnh báo có thể khiến những tác động cực đoan của biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn.

Dù không đạt được tuyên bố chính trị chung tại Antalya, thất bại của COP31 không đồng nghĩa với việc những nghĩa vụ và cam kết được thông qua tại các hội nghị Liên Hợp Quốc trước đó bị xóa bỏ.

Bộ trưởng Khí hậu Bỉ Jean-Luc Crucke thừa nhận đây là một kết quả khó khăn, nhưng nhấn mạnh sự kiện này không phải dấu chấm hết cho chủ nghĩa đa phương. Ông cho rằng đôi khi các quốc gia cũng cần đủ can đảm để nói lời từ chối đối với một thỏa thuận chưa đáp ứng được những yêu cầu cần thiết.

Việc COP31 khép lại mà không có đồng thuận cho thấy khoảng cách giữa những cam kết quốc tế và hành động thực tế trong ứng phó với biến đổi khí hậu vẫn còn rất lớn. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu tiếp tục gia tăng, câu hỏi đặt ra không chỉ là các quốc gia có thể thống nhất được điều gì tại những hội nghị tiếp theo, mà còn là liệu những cam kết ấy có đủ mạnh để tạo ra thay đổi thực chất hay không.