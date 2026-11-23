Trong hệ thống quân sự Mỹ, khả năng duy trì quyền chỉ huy là một yêu cầu sống còn. Một quốc gia sở hữu lực lượng hạt nhân mạnh nhưng không thể truyền đạt mệnh lệnh trong tình huống khẩn cấp sẽ đối mặt với nguy cơ mất khả năng kiểm soát các lực lượng chiến lược.

Đó là lý do máy bay E-4B Nightwatch được xây dựng thành Trung tâm Tác chiến trên không Quốc gia (NAOC).

Máy bay là một thành phần của Hệ thống Chỉ huy Quân sự Quốc gia Mỹ, phục vụ Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.

Trong trường hợp các trung tâm chỉ huy trên mặt đất bị phá hủy hoặc mất khả năng hoạt động, E-4B có thể đảm nhận vai trò sở chỉ huy thay thế.

Nhiệm vụ bao gồm duy trì liên lạc, điều hành lực lượng Mỹ, truyền đạt mệnh lệnh quân sự khẩn cấp và phối hợp với các cơ quan dân sự.

Bên trong máy bay, không gian được chia thành 6 khu vực chức năng. Đó là phòng chỉ huy, phòng hội nghị, phòng họp báo cáo, khu vực làm việc của đội ngũ tác chiến, trung tâm liên lạc và khu nghỉ ngơi.

Máy bay có thể bố trí chỗ cho tối đa 111 người, bao gồm phi hành đoàn, nhân viên thông tin, lực lượng bảo vệ và đội ngũ tham mưu liên quân.

Đây là một bộ máy điều hành thu nhỏ, được tổ chức để hoạt động trong thời gian dài.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của E-4B là hỗ trợ hệ thống chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân.

Trong một kịch bản khủng hoảng, máy bay có thể đóng vai trò trung gian giúp lãnh đạo Mỹ duy trì kết nối với các thành phần của lực lượng chiến lược.

Tuy nhiên, cần phân biệt E-4B với máy bay E-6B Mercury của Hải quân Mỹ. E-6B đảm nhận nhiệm vụ TACAMO, duy trì liên lạc với các tàu ngầm hạt nhân và thực hiện một số chức năng chỉ huy phóng tên lửa. E-4B tập trung vào vai trò trung tâm chỉ huy tác chiến trên không ở cấp quốc gia.

Ngoài nhiệm vụ quân sự, E-4B còn có thể hỗ trợ Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ (FEMA) trong những thảm họa thiên nhiên.

Khi hạ tầng thông tin mặt đất bị phá hủy bởi bão lớn hoặc động đất, máy bay có thể cung cấp năng lực liên lạc và điều phối cứu trợ.

Điều khiến E-4B trở nên đặc biệt không nằm ở khả năng mang vũ khí hay tốc độ bay.

Giá trị cốt lõi của nó là duy trì một trung tâm điều hành có thể di chuyển, hoạt động độc lập tương đối với cơ sở hạ tầng mặt đất và bảo đảm các mệnh lệnh chiến lược vẫn được truyền đi trong thời điểm khắc nghiệt nhất.