Một vụ tấn công nghi do xuồng không người lái (USV) của Ukraine thực hiện đã đánh trúng một tàu chiến của Hải quân Nga ở miền Đông Libya, gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho tàu hộ tống ước tính khoảng 250 - 350 triệu USD này.

Các nguồn tin địa phương nói với Al Jazeera vào tối muộn Chủ nhật (22/11) rằng một số công dân Libya và Nga, chưa rõ số lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công xảy ra lúc rạng sáng. Hiện chưa có xác nhận độc lập về thông tin có người thiệt mạng.

Các nguồn tin cho biết con tàu đang neo đậu bên trong cảng biển dân sự Benghazi, gần một căn cứ hải quân.

Theo các nguồn tin, tàu chở vũ khí, đạn dược và thiết bị bay không người lái (UAV). Dẫn lời người dân địa phương, các nguồn tin cho biết họ đã nhìn thấy ba USV tấn công con tàu.

Nhà cung cấp ảnh vệ tinh Vantor cho biết hình ảnh cho thấy con tàu bị tấn công là Merkury, một tàu hộ tống cỡ nhỏ thuộc Hải quân Nga.

Hình ảnh chụp hôm 22/11 cho thấy phần lớn con tàu đã bị lật và chìm, chỉ còn phần mũi nhô lên khỏi mặt nước.

Khói cũng được nhìn thấy bốc lên từ một phần cấu trúc thượng tầng của tàu, trong khi nhiều mảnh vỡ lớn nằm rải rác dọc cầu cảng.

Trước đó, chính quyền đặt trụ sở tại Benghazi cho biết con tàu đã cập cảng để tiếp nhiên liệu và nhận hàng tiếp tế theo một thỏa thuận hợp tác giữa Nga và chính quyền miền Đông Libya.

Tối muộn Chủ nhật (22/11), hãng tin AP dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết một số USV của Ukraine đã được phóng từ một căn cứ do quân đội Ukraine kiểm soát ở miền Tây Libya nhằm vào tàu Merkury. Trong cuộc tấn công, ít nhất bốn USV đã bị đánh chặn và phá hủy, trong khi hai chiếc đánh trúng con tàu.

Vụ tấn công khiến con tàu ước tính trị giá khoảng 250 - 350 triệu USD hư hại nghiêm trọng và gần như chìm hoàn toàn.

Merkury là một tàu chiến tương đối mới, được hạ thủy năm 2020 và chỉ chính thức biên chế vào Hải quân Nga năm 2023.

Tàu Merkury được trang bị tám bệ phóng tên lửa, các hệ thống phòng không và nhiều loại vũ khí khác

Tính đến tối 22/11, Nga chưa đưa ra phản ứng chính thức và chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Chính quyền miền Đông Libya đã thông báo mở cuộc điều tra chung với Nga nhằm xác định nguyên nhân và bên thực hiện.