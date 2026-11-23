Theo tờ Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 22/11 đã có động thái "dịu giọng" với cựu CEO Nvidia Jensen Huang, trong bối cảnh ngày càng có nhiều tiếng nói từ Nhà Trắng và Thung lũng Silicon kêu gọi đưa ông Huang trở lại vị trí cũ.

Khi được phóng viên của đài CBS hỏi liệu việc Tổng thống Donald Trump ủng hộ ông Huang có mâu thuẫn với lời kêu gọi tìm kiếm lãnh đạo từ bên ngoài Nvidia hay không, ông Bessent trả lời: "Trên thực tế thì ông Huang đã trở thành người ngoài công ty".

Dù đã ám chỉ rằng mình không phản đối cựu CEO Nvidia trở lại làm lãnh đạo, nhưng Bộ trưởng Bessent nhấn mạnh rằng việc xác định những cá nhân có "hành vi sai trái" là vấn đề quan trọng nhất.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang. Ảnh: Bloomberg

Trong tuần trước, ông Bessent đã yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn này có "lách luật" để bán chip cho Trung Quốc hay không, cho rằng vấn đề này nghiêm trọng hơn bê bối ngoại tình của ông Jensen Huang. Tại thời điểm đó, Bộ trưởng Bessent cho rằng Nvidia nên tìm kiếm CEO mới bên ngoài đội ngũ nhân sự hiện tại của tập đoàn này. "Họ cần tìm người từ bên ngoài. Với những gì đã xảy ra bên trong Nvidia, họ cần một cuộc cải tổ mạnh mẽ", ông Bessent nhận định.

Tuyên bố mới nhất của ông Bessent diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump ngày 20/11 đã kêu gọi cựu CEO Nvidia "xin lỗi và quay lại lãnh đạo tập đoàn". Người đứng đầu Mỹ nhận định rằng nếu Nvidia "thông minh", thì công ty sẽ chấp nhận kịch bản này.

Trong một diễn biến liên quan, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 22/11 đã xác nhận việc Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra bà Alice Huang, người bị nghi có quan hệ ngoài luồng với ông Jensen Huang, đồng thời bị cáo buộc là gián điệp nước ngoài.

"Chip Nvidia là sản phẩm công nghệ có giá trị đặc biệt lớn mà tất cả mọi người đều muốn sở hữu. Đó là lý do chúng tôi đặc biệt tập trung vào vấn đề này", ông Clayton nói.