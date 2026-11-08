Cơn khát của kênh đào Panama

Tuyến hàng hải vận hành theo “lịch nước”

Một tuyến hàng hải dài khoảng 80km, nối Đại Tây Dương với Thái Bình Dương và đảm nhận khoảng 5% thương mại toàn cầu, tưởng như phải phụ thuộc vào năng lực của âu tàu, kích thước tàu hay nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Nhưng tại Panama, một yếu tố khác ngày càng có vai trò quyết định: lượng nước còn lại trong các hồ chứa.

Đó không phải là một sự cố kỹ thuật bất ngờ. Nước ngọt vốn đã là một phần của cơ chế vận hành kênh đào kể từ khi công trình này được xây dựng. Hệ thống âu tàu nâng tàu lên độ cao của hồ Gatun rồi đưa qua trung tâm của tuyến trước khi hạ xuống phía bên kia. Mỗi lượt quá cảnh sử dụng trung bình khoảng 200 triệu lít nước, tương đương lượng nước của khoảng 80 hồ bơi Olympic. Hồ Gatun và hồ Alajuela đồng thời cung cấp nước cho hoạt động của kênh và phục vụ nhu cầu của người dân Panama.

Kênh đào Panama là một tuyến đường vận chuyển hàng hóa quan trọng giữa Thái Bình Dương và Đại Tây Dương

Khi mưa đều đặn, sự phụ thuộc ấy gần như bị che khuất. Nhưng khi mùa mưa đến muộn, mùa khô kéo dài hoặc lượng mưa thấp hơn dự báo, năng lực vận tải lập tức trở thành một biến số của thủy văn.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), 2023 là năm khô hạn nhất tại lưu vực kênh đào Panama kể từ năm 1950. Đến tháng 11/2023, mực nước trung bình của hồ Gatun giảm xuống 24,32m, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 26,43m của tháng 11 trong 5 năm trước đó. Khi mực nước tiếp tục giảm, Cơ quan quản lý Kênh đào Panama (ACP) phải giảm số lượt tàu và giới hạn tải trọng để bảo đảm an toàn hàng hải.

Nhưng năm 2026 cho thấy một điểm khác quan trọng hơn: Panama không muốn chờ đến khi nước xuống thấp mới hành động. Từ ngày 3/9, ACP giảm số suất quá cảnh tại các âu tàu Neopanamax xuống 9 và tại Panamax xuống 25; từ ngày 15/9, số suất Panamax tiếp tục giảm còn 23, đưa tổng năng lực xuống 32 lượt mỗi ngày. Cùng thời gian, giới hạn mớn nước của tàu Neopanamax cũng được điều chỉnh dựa trên mực nước hồ Gatun và các dự báo khí tượng mới nhất.

Hạn hán buộc Panama phải cắt giảm lượt tàu đi qua

Nhìn bề ngoài, đó chỉ là một quyết định vận hành. Nhưng phía sau nó là một thay đổi lớn trong cách quản lý rủi ro: thay vì chờ nguồn nước cạn kiệt rồi mới hạn chế tàu, nhà chức trách đang sử dụng cảnh báo khí hậu và dự báo thủy văn để hành động sớm hơn. Nói cách khác, kênh đào Panama giờ đây không chỉ vận hành theo lịch tàu. Nó ngày càng phải vận hành theo một “lịch nước”.

Dự báo khí hậu trở thành một phần của vận hành thương mại

Điều khó nhất đối với Panama không chỉ là biết hôm nay hồ Gatun còn bao nhiêu nước. Câu hỏi khó hơn là vài tuần hoặc vài tháng tới sẽ còn bao nhiêu nước. Bởi một quyết định giảm số tàu hôm nay có thể ảnh hưởng tới hàng hóa trong nhiều tuần hoặc nhiều tháng sau đó. Nếu giảm quá sớm, công suất kênh có thể bị hạn chế không cần thiết. Nhưng nếu giảm quá muộn, mực nước có thể xuống quá thấp, khiến các biện pháp điều chỉnh trở nên khẩn cấp và gây xáo trộn lớn hơn cho các hãng tàu. Đó là lý do dự báo khí hậu đã trở thành một phần của vận hành kênh đào.

Kênh đào Panama từng là biểu tượng cho cách con người vượt qua địa lý

Theo nội dung được ACP sử dụng trong các điều chỉnh năm 2026, quyết định không chỉ dựa vào mực nước hiện tại của hồ Gatun mà còn kết hợp dự báo thời tiết trong những tuần tiếp theo, dữ liệu thủy văn và kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng 2023-2024. Việc theo dõi điều kiện thời tiết, lượng nước chảy vào lưu vực và mực nước hồ được duy trì liên tục để xác định liệu có cần thêm những điều chỉnh hay không.

Sự xuất hiện của El Niño khiến bài toán này càng đáng chú ý. El Niño là hiện tượng khí hậu tự nhiên liên quan tới sự ấm lên bất thường của vùng biển trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới, từ đó làm thay đổi mô hình hoàn lưu khí quyển, gió và lượng mưa ở nhiều khu vực. Đối với Panama, tác động đáng chú ý nằm ở khả năng làm thay đổi lượng mưa trong lưu vực kênh. IMF từng chỉ ra rằng những thay đổi về lượng mưa và tác động của ENSO đã gây gián đoạn hoạt động của kênh đào trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) đã cảnh báo từ giữa năm 2026 rằng El Niño có khả năng hình thành và tiếp diễn trong mùa đông 2026-2027, với xác suất được dự báo rất cao cho giai đoạn cuối năm. Nhưng một cảnh báo El Niño không đồng nghĩa chắc chắn kênh đào sẽ rơi vào khủng hoảng. Giá trị của cảnh báo nằm ở chỗ nó giúp nhà quản lý nhận diện sớm một điều kiện có thể làm nguồn nước trở nên căng thẳng, từ đó chuẩn bị phương án trước khi mực nước xuống đến mức nguy hiểm. Đây chính là điểm biến cảnh báo khí hậu thành một công cụ kinh tế.

Một dự báo chính xác hơn có thể giúp hãng tàu điều chỉnh lịch trình sớm hơn, giúp nhà khai thác quản lý suất quá cảnh tốt hơn và giúp Panama tránh phải đưa ra những quyết định quá đột ngột. Cảnh báo càng sớm, thị trường càng có thêm thời gian để thích ứng.

Từ một hồ nước thấp đến chi phí của một container

Tại sao việc thiếu nước ở Panama lại có thể tạo ra tác động vượt xa biên giới quốc gia? Câu trả lời nằm ở vị trí của kênh đào trong mạng lưới vận tải biển. Theo IMF, kênh tạo điều kiện cho khoảng 5% thương mại toàn cầu và khoảng 40% lượng container của Mỹ đi qua. Khoảng một nửa lượng hàng vận chuyển theo hướng từ Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương có nguồn gốc từ châu Á, trong khi phần lớn hướng tới bờ Đông nước Mỹ hoặc châu Âu. Khi năng lực tại một điểm nút giảm, hàng hóa không biến mất. Nó phải tìm một con đường khác hoặc chờ cho năng lực được khôi phục.

Kênh đào Panama có chiều dài 80 km

Năm 2023, khi hạn hán buộc ACP hạn chế hoạt động, IMF ước tính các tàu phải chịu thêm trung bình khoảng 6 ngày hành trình và khối lượng hàng hóa bị ảnh hưởng lên tới hàng chục triệu tấn. Đến đầu năm 2024, lưu lượng thương mại qua kênh đào Panama trong 2 tháng đầu năm giảm gần 32% so với cùng kỳ năm trước, trong bối cảnh những gián đoạn khác tại Biển Đỏ và kênh đào Suez đồng thời gây thêm áp lực cho mạng lưới vận tải biển toàn cầu.

Tác động còn nằm ở một con số tưởng như rất nhỏ: mớn nước. Đối với một tàu container lớn, mớn nước quyết định lượng hàng mà tàu có thể mang theo. Khi giới hạn mớn nước giảm, chủ tàu có thể phải giảm tải; một phần container có thể phải để lại cảng hoặc chuyển sang chuyến khác. Chi phí vận chuyển vì thế không chỉ tăng do thời gian chờ mà còn tăng vì hiệu suất khai thác tàu giảm.

Cuộc khủng hoảng 2023-2024 cho thấy rõ cơ chế này. ACP từng phải duy trì mớn nước Neopanamax ở mức 13,41m trong bối cảnh hạn hán kéo dài; số lượt quá cảnh trung bình có thời điểm giảm xuống khoảng 22 tàu/ngày, tương đương mức giảm khoảng 39% so với đỉnh 36 tàu/ngày trong năm 2023.

Một tàu chở ít hàng hơn vẫn phải tiêu thụ nhiên liệu, trả chi phí nhân công và duy trì thời gian vận hành. Khi hiệu suất vận chuyển giảm, chi phí trên mỗi đơn vị hàng hóa tăng lên. Và cuối cùng, một phần chi phí đó có thể được chuyển sang doanh nghiệp và người tiêu dùng. Đó là cách một giọt nước thiếu hụt ở Panama có thể xuất hiện rất xa nơi nó bắt đầu - trong giá vận chuyển của một container hoặc chi phí của một lô hàng.

Panama và bài toán thích ứng dài hạn

Điều khiến cảnh báo năm 2026 đáng chú ý là nó xuất hiện sau khi Panama vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tương tự. Giai đoạn 2023-2024, hạn hán buộc ACP phải giảm số lượt tàu xuống mức thấp nhất khoảng 22 chuyến/ngày và áp dụng những giới hạn nghiêm ngặt về mớn nước. Khi mùa mưa trở lại, nguồn nước phục hồi và hoạt động của kênh cũng từng bước trở lại bình thường; công suất quá cảnh đã phục hồi đáng kể vào nửa cuối năm 2024.

Nhưng kinh nghiệm đó không bảo đảm rằng cuộc khủng hoảng tiếp theo sẽ diễn ra giống hệt. Đó là lý do cảnh báo hạn hán năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt. ACP đã không chờ đến khi hồ Gatun rơi xuống mức nguy hiểm mới phản ứng. Từ cuối năm 2025, cơ quan này đã triển khai các biện pháp tiết kiệm nước để chuẩn bị cho mùa khô; đến năm 2026, những điều chỉnh về mớn nước tiếp tục được thực hiện dựa trên dữ liệu thực tế và dự báo thủy văn.

Khi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz diễn ra thì kênh đào Panama gần đạt công suất tối đa

Logic mới đang hình thành khá rõ: không đợi hạn hán trở thành khủng hoảng mới hành động; dựa vào cảnh báo để giảm mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng ngay từ đầu.

Nhưng cảnh báo sớm có một giới hạn căn bản: nó không thể tạo ra nước. Một mô hình khí hậu có thể cảnh báo rằng mùa khô sẽ đến sớm hơn hoặc lượng mưa có khả năng thấp hơn bình thường. ACP có thể giảm số tàu, hạn chế mớn nước và yêu cầu hãng tàu đặt lịch trước. Nhưng không biện pháp vận hành nào có thể tạo ra lượng nước mà tự nhiên không cung cấp. Vì thế, nếu Panama chỉ dựa vào việc giảm số tàu mỗi khi hạn hán xuất hiện, quốc gia này sẽ luôn phải lựa chọn giữa hai lợi ích cạnh tranh: bảo vệ nguồn nước và duy trì năng lực vận tải.

Đây là lý do Dự án hồ Rio Indio trở thành một phần quan trọng trong chiến lược dài hạn. Theo ACP, hồ dự kiến có diện tích khoảng 4.600 ha và khả năng trữ khoảng 1,294 tỉ m³ nước, qua đó tăng đáng kể năng lực dự trữ của hệ thống hồ phục vụ cả người dân và hoạt động của kênh. Dự kiến công trình được xây dựng từ năm 2027 và hoàn thành vào khoảng năm 2031.

Điều đó cho thấy Panama đang chuyển từ một chiến lược thiên về quản lý thiếu nước sang chiến lược tăng khả năng chống chịu của hệ thống nước. Tuy nhiên, một hồ chứa mới cũng không phải lời giải đơn giản. Công trình liên quan đến đất đai, cộng đồng dân cư và quá trình tái định cư. Chính ACP xác định việc lập kế hoạch tái định cư và khôi phục sinh kế cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng là một phần của quá trình chuẩn bị dự án.

Nói cách khác, Panama không chỉ phải tìm cách giữ nước. Họ còn phải quyết định nước sẽ được giữ ở đâu, được sử dụng cho ai và xã hội phải đánh đổi những gì để có thêm nguồn nước đó. Đó cũng là nơi câu chuyện Panama vượt ra khỏi phạm vi của một con kênh.

Điều đáng suy nghĩ nhất không phải là một tuyến hàng hải đang thiếu nước, mà là một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới đã bắt đầu phải đưa dự báo khí hậu vào những quyết định vốn trước đây chủ yếu được xem là quyết định vận tải. Một hãng tàu muốn biết có thể đi qua kênh hay không phải quan tâm tới mực nước; mực nước lại phụ thuộc vào lượng mưa; lượng mưa chịu ảnh hưởng của các mô hình khí hậu; và các mô hình đó ngày càng phải được theo dõi cùng dữ liệu thủy văn theo thời gian thực.

Một tuyến hàng hải tưởng như rất vật chất - tàu, âu tàu, cảng và container - vì thế ngày càng phụ thuộc vào những thứ vô hình hơn: mô hình khí hậu, xác suất mưa và các dự báo mùa.

Trong quá khứ, khả năng chống chịu của hạ tầng thường được đo bằng việc nó có chịu được bão, động đất hay tai nạn hay không. Nhưng trong tương lai, câu hỏi có thể khác đi: nó có tiếp tục hoạt động được khi điều kiện khí hậu bình thường của quá khứ không còn là điều kiện bình thường của tương lai?

Kênh đào Panama đang phải trả lời câu hỏi đó sớm hơn nhiều nơi khác. Hạn hán tại Panama không làm các tuyến tàu biến mất. Nó chỉ làm cho việc sử dụng chúng trở nên đắt đỏ và khó dự đoán hơn. Nhưng chính sự khó dự đoán đó mới là vấn đề.

Thương mại toàn cầu được xây dựng trên khả năng dự báo: doanh nghiệp dự kiến hàng sẽ đến vào ngày nào, nhà máy dự kiến nguyên liệu sẽ tới khi nào, nhà bán lẻ dự kiến hàng hóa sẽ xuất hiện trên kệ vào thời điểm nào. Khi một điểm nút như Panama mất đi một phần độ tin cậy, chi phí không chỉ tăng vì tàu phải đi chậm hơn; chi phí còn tăng vì doanh nghiệp phải chuẩn bị cho khả năng mọi thứ có thể không diễn ra đúng kế hoạch. Đó là lý do cảnh báo hạn hán quan trọng không kém chính cuộc hạn hán.

Một cuộc khủng hoảng được dự báo sớm có thể được thị trường hấp thụ bằng cách điều chỉnh lịch trình, đặt trước suất quá cảnh, phân bổ lại hàng hóa hoặc thay đổi tuyến đường. Ngược lại, một cuộc khủng hoảng xuất hiện đột ngột có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền lớn hơn nhiều.

Do đó, Panama đang trở thành một phép thử đối với khả năng thích ứng của thương mại toàn cầu. Không phải phép thử xem thế giới có thể xây một con kênh lớn đến đâu, mà ở khả năng duy trì tuyến hàng hải trọng yếu khi nguồn nước nuôi sống tuyến đường đó ngày càng khó dự đoán.

Kênh đào Panama từng là biểu tượng cho cách con người vượt qua địa lý. Ngày nay, nó đang trở thành biểu tượng cho một thách thức khác: con người phải học cách thiết kế lại hạ tầng để thích ứng với khí hậu. Và nếu bài học từ Panama được nhìn nhận nghiêm túc, câu hỏi quan trọng trong những năm tới sẽ không còn là có bao nhiêu con tàu có thể đi qua kênh, mà là Panama có thể bảo đảm bao nhiêu nước để những con tàu ấy tiếp tục đi qua.

NHỮNG CON SỐ CẦN BIẾT 80 km - chiều dài kênh đào Panama. 5% - tỷ trọng thương mại toàn cầu đi qua kênh. 200 triệu lít - lượng nước ngọt trung bình cho mỗi lượt tàu qua kênh. 22 tàu/ngày - mức trung bình khi hạn hán buộc Panama phải cắt giảm lượt qua. 1,294 tỉ m3 - dung tích trữ nước dự kiến của hồ Rio Indio.