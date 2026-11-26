Mưa lũ ở Quảng Ngãi: Nhiều khu dân cư bị cô lập, khẩn cấp di dời người dân
Từ ngày 25 đến 26/11, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng nhanh. Tại các khu vực trũng thấp, ven sông, nước lũ tràn vào nhà dân, gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của người dân.
Kè bờ sông, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu
Đến trưa 26/11, nhiều khu dân cư ven sông Trà Câu vẫn đang trong tình trạng ngập sâu, bị cô lập, mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Câu dâng nhanh, uy hiếp các khu vực ven sông.
Ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu - cho biết, trước diễn biến của mưa lũ, lực lượng chức năng đang triển khai kè bờ sông, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu.
Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường thuộc tổ dân phố Phổ Minh. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, bố trí chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.
Tình trạng ngập lụt cũng khiến giao thông qua cầu Bốn Cấn, thuộc thôn An Hà 1, nối xã Tư Nghĩa với phường Nghĩa Lộ bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, ngăn người dân lưu thông qua khu vực này.
Chính quyền xã Tư Nghĩa khuyến cáo người dân không cố tình vượt qua cầu, ngầm tràn khi nước chảy xiết, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.
Tại xã Nghĩa Giang, 112 hộ dân xóm Nghĩa Bình, thôn An Long bị cô lập do nước sông Bàu Nhá dâng cao, tràn vào khu dân cư cùng các tuyến đường. Theo lãnh đạo địa phương, địa phương đã giăng dây cảnh báo cho người dân tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời sẵn sàng nhu yếu phẩm, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.
Huy động lực lượng, khẩn cấp di dời dân vùng ngập sâu
Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn còn làm phát sinh các điểm sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và đe dọa an toàn của người dân tại một số địa phương.
Theo UBND xã Đông Sơn, khoảng 0h ngày 26/11, trên tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông xảy ra sạt lở với khối lượng khoảng 50m³ đất đá. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục điểm sạt lở.
Ông Nguyễn Đức Thắng - Chính trị viên Ban CHQS xã Đông Sơn - cho biết, trước tình trạng nước dâng cao, lực lượng chức năng đã di dời 2 hộ dân ở thôn Xuân Yên ra khỏi khu vực ngập sâu. Trong sáng 26/11, địa phương cũng hỗ trợ đưa người già, trẻ em tại những khu vực ngập úng đến nơi an toàn.
Cùng với công tác di dời dân, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, khắc phục những điểm sạt lở, triển khai cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.
Theo ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mưa lớn khiến nước dâng cao tại các thôn Xuân Yên, Phú Quý, Liên Trì, Phước Hòa, Tham Hội, Châu Me và An Thạnh. Nhiều tuyến đường chính qua địa bàn bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 26/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.
Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát những điểm trường có nguy cơ mất an toàn, tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh thiên tai, phòng, chống rét, nhất là tại các địa bàn miền núi. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần căn cứ tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.
Tại đặc khu Lý Sơn, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) - cho biết, lượng mưa trong 24 giờ qua đạt 398mm, khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và đồng ruộng bị ngập sâu, riêng khu vực Xóm Cầu xuất hiện dòng nước chảy xiết.
Trước nguy cơ tai nạn do nhiều giếng, hố sâu và công trình thoát nước bị nước che khuất, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các khu vực nguy hiểm, đồng thời cho học sinh nghỉ học, kiểm tra tình hình tàu thuyền và chuẩn bị phương án sơ tán dân khi cần thiết.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, rà soát khu vực xung yếu, tổ chức chốt chặn tại những tuyến đường ngập sâu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/mua-lu-o-quang-ngai-nhieu-khu-dan-cu-bi-co-lap-khan-cap-di-doi-nguoi-dan-204261126115033048.htm