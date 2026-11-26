Kè bờ sông, đảm bảo an toàn cho khu vực hạ lưu

Đến trưa 26/11, nhiều khu dân cư ven sông Trà Câu vẫn đang trong tình trạng ngập sâu, bị cô lập, mưa lớn kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Trà Câu dâng nhanh, uy hiếp các khu vực ven sông.

Ông Võ Minh Châu - Chủ tịch UBND phường Trà Câu - cho biết, trước diễn biến của mưa lũ, lực lượng chức năng đang triển khai kè bờ sông, đoạn qua tổ dân phố Thủy Triều nhằm bảo đảm an toàn cho khu vực hạ lưu.

Lực lượng chức năng trên địa bàn phường Trà Câu đang tiến hành kè bờ sông Trà Câu, đoạn qua tổ dân phố Thuỷ Triều.

Tại phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường thuộc tổ dân phố Phổ Minh. Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng tại chỗ cắm biển cảnh báo, bố trí chốt chặn, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Nước sông Trà Câu dâng cao, ảnh hưởng đến nhiều hộ dân phường Đức Phổ.

Tình trạng ngập lụt cũng khiến giao thông qua cầu Bốn Cấn, thuộc thôn An Hà 1, nối xã Tư Nghĩa với phường Nghĩa Lộ bị gián đoạn. Lực lượng chức năng đã giăng dây cảnh báo, ngăn người dân lưu thông qua khu vực này.

Chính quyền xã Tư Nghĩa khuyến cáo người dân không cố tình vượt qua cầu, ngầm tràn khi nước chảy xiết, chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Tại xã Nghĩa Giang, 112 hộ dân xóm Nghĩa Bình, thôn An Long bị cô lập do nước sông Bàu Nhá dâng cao, tràn vào khu dân cư cùng các tuyến đường. Theo lãnh đạo địa phương, địa phương đã giăng dây cảnh báo cho người dân tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời sẵn sàng nhu yếu phẩm, phương tiện để kịp thời hỗ trợ người dân khi mưa lớn tiếp tục kéo dài.

Huy động lực lượng, khẩn cấp di dời dân vùng ngập sâu

Không chỉ gây ngập lụt, mưa lớn còn làm phát sinh các điểm sạt lở đất, ảnh hưởng đến giao thông và đe dọa an toàn của người dân tại một số địa phương.

Theo UBND xã Đông Sơn, khoảng 0h ngày 26/11, trên tuyến đường từ thôn Định Tân đi thôn Phú Quý và Châu Thuận Nông xảy ra sạt lở với khối lượng khoảng 50m³ đất đá. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện tổ chức khắc phục điểm sạt lở.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chính trị viên Ban CHQS xã Đông Sơn - cho biết, trước tình trạng nước dâng cao, lực lượng chức năng đã di dời 2 hộ dân ở thôn Xuân Yên ra khỏi khu vực ngập sâu. Trong sáng 26/11, địa phương cũng hỗ trợ đưa người già, trẻ em tại những khu vực ngập úng đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Đông Sơn đưa người dân đến nơi an toàn.

Cùng với công tác di dời dân, các lực lượng tiếp tục kiểm tra, khắc phục những điểm sạt lở, triển khai cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Phan Đình Chí - Chủ tịch UBND xã Đông Sơn, mưa lớn khiến nước dâng cao tại các thôn Xuân Yên, Phú Quý, Liên Trì, Phước Hòa, Tham Hội, Châu Me và An Thạnh. Nhiều tuyến đường chính qua địa bàn bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường trên địa bàn cho học sinh nghỉ học.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, sáng 26/11, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo điểm ngập sâu.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát những điểm trường có nguy cơ mất an toàn, tăng cường hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng tránh thiên tai, phòng, chống rét, nhất là tại các địa bàn miền núi. Đồng thời, các cơ sở giáo dục cần căn cứ tình hình thực tế để chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, đặt an toàn của học sinh và giáo viên lên hàng đầu.