Đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có các thành viên hội đồng, chuyên gia; đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan và các chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Quang cảnh cuộc họp.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Giàng Quốc Hưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, phải được thực hiện đúng quy định, bảo đảm khách quan, bám sát yêu cầu thực tiễn của địa phương và hướng tới hiệu quả ứng dụng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng phát huy tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, nghiên cứu kỹ lưỡng để lựa chọn ra được những đề tài có chất lượng, bảo đảm các nhiệm vụ sau khi triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Đại diện Bảo tàng Dân tộc học thuyết minh về nhiệm vụ “Xây dựng và phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đã xem xét tuyển chọn 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, gồm: “Xây dựng và phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã Hạnh Phúc, tỉnh Lào Cai trong bối cảnh chuyển đổi số” do Bảo tàng Dân tộc học và Công ty cổ phần ICHECK TRACE đăng ký chủ trì thực hiện; “Nghiên cứu xây dựng nền tảng số thông minh tích hợp công nghệ AI, IoT và Drone phục vụ quản lý vùng trồng, cảnh báo dịch hại, hỗ trợ canh tác hữu cơ và phục vụ phát triển tín chỉ Carbon vùng trồng quế trên địa bàn tỉnh Lào Cai” do Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông và Hợp tác xã Phát triển nông thôn Việt Nam đăng ký chủ trì thực hiện.

PGS-TS Bùi Thanh Thủy - Trưởng khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phát biểu tại cuộc họp.

Đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển du lịch thông minh gắn với bảo tồn, phát huy di sản văn hóa tại xã Hạnh Phúc, qua phần thuyết trình của 2 chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh cho rằng đánh giá cao tính cấp thiết, ý nghĩa thực tiễn của đề tài và cho rằng hai đơn vị đã có sự đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng, cơ bản bảo đảm các yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, đối với Bảo tàng Dân tộc học cần điều chỉnh các nội dung liên quan đến thực trạng, quản lý tài nguyên, đưa ra các giải pháp thực hiện cụ thể. Đối với Công ty cổ phần ICHECK TRACE cần xác định rõ giữa dự án đầu tư và đề tài nghiên cứu khoa học; xây dựng nền tảng mở để có thể tích hợp và chia sẻ; điều chỉnh mức đầu tư cho phù hợp.

Đại diện Học viện Công nghệ Bưu chính, Viễn thông thuyết minh về nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng nền tảng số thông minh tích hợp công nghệ AI, IoT và Drone phục vụ quản lý vùng trồng, cảnh báo dịch hại, hỗ trợ canh tác hữu cơ và phục vụ phát triển tín chỉ Carbon vùng trồng quế trên địa bàn tỉnh Lào Cai”.

Đối với nhiệm vụ xây dựng nền tảng số thông minh phục vụ quản lý vùng trồng, cảnh báo dịch hại, hỗ trợ canh tác hữu cơ và phục vụ phát triển tín chỉ Carbon vùng trồng quế, các đơn vị chủ nhiệm đăng ký tuyển chọn cần làm rõ hơn nữa về hiện trạng vùng trồng, tính ứng dụng khi triển khai; bổ sung mô hình giải pháp tổng thể của hệ thống...

Sau thời gian làm việc khoa học, nghiêm túc, Hội đồng Tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh đánh giá cao, chấm điểm đủ điều kiện thông qua đối với 2 nhiệm vụ doCông ty cổ phần ICHECK TRACE và Hợp tác xã Phát triển nông thôn Việt Nam làm chủ nhiệm đăng ký chủ trì thực hiện.