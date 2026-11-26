Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ kỷ niệm. (Ảnh: BẢO VY)

Khi công nghệ kết nối những trái tim

Tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam diễn ra tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang; Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã thực hiện nghi thức ra mắt Cổng Nhân đạo số Quốc gia, mở ra một bước tiến mới trong hành trình nhân đạo của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu trải nghiệm nền tảng mới tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Anh hùng Lao động, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo cùng các cộng sự đã giới thiệu tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu Cổng Nhân đạo số Quốc gia, nền tảng công nghệ trực quan, sinh động, nơi mỗi người dân có thể dễ dàng tiếp cận thông tin, gửi gắm yêu thương và đồng hành cùng các hoạt động nhân đạo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Được xây dựng và phát triển bởi Tổng công ty Công nghệ Công nghiệp Toàn cầu (GTINX) với sự đồng hành của Tập đoàn Sovico, Cổng Nhân đạo số Quốc gia góp phần kết nối nguồn lực xã hội, nâng cao tính minh bạch, củng cố niềm tin và hiệu quả của các hoạt động nhân đạo.

Thông qua nền tảng số, những hoàn cảnh cần giúp đỡ có cơ hội được biết đến sớm hơn, những nguồn lực cứu trợ có thể được kết nối kịp thời hơn, mỗi sự đóng góp được theo dõi minh bạch hơn. Công nghệ còn mở ra những khả năng mới trong công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, hỗ trợ người dân, nhất là phụ nữ, trẻ em và những người yếu thế.

Sau 80 năm vun đắp truyền thống nhân ái, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang bước vào một hành trình mới, nơi những giá trị tốt đẹp của dân tộc được tiếp thêm sức mạnh bởi công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Cổng Nhân đạo số Quốc gia góp phần kết nối nguồn lực xã hội, nâng cao tính minh bạch ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội Chữ thập đỏ.

Công nghệ bắt đầu từ những trăn trở về con người

Với nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo, công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và mang đến những cơ hội tốt đẹp hơn cho con người.

Dấu ấn của bà và Tập đoàn Sovico gắn liền với nhiều sáng kiến công nghệ có ý nghĩa thiết thực: từ các giải pháp nâng cao năng lực điều hành cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, phổ cập vé máy bay điện tử, đưa cơ hội bay đến với hàng triệu người dân, đến phát triển các nền tảng tài chính, ngân hàng số hiện đại.

Với sáng kiến nâng cao năng lực vận hành tại sân bay Tân Sơn Nhất của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự, năng lực khai thác của sân bay có lưu lượng khách lớn nhất Việt Nam đã tăng từ hơn 22 triệu lượt khách năm 2014 lên 42 triệu lượt vào năm 2024, tăng 200 triệu lượt khách trong 10 năm. Ứng dụng công nghệ được triển khai đã giúp đưa số lần hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất từ 32 lượt/ giờ năm 2014 lên 46-48 lượt/ giờ và có khả năng tăng lên đến tối đa 60 lượt/ giờ. Những con số ấn tượng đã góp phần tăng hiệu quả hoạt động, khai thác, doanh thu cho sân bay cũng như góp phần phát triển hoạt động của ngành hàng không nước nhà.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam đối mặt với tình trạng nghẽn lệnh, bà đã đề xuất sáng kiến và cùng các cộng sự triển khai giải pháp công nghệ. Chỉ trong 100 ngày, Sovico và FPT đã góp phần đưa Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trở lại vận hành thông suốt, đáp ứng những phiên giao dịch lên tới 2 tỷ USD, khơi thông một kênh huy động vốn quan trọng của nền kinh tế.

Trong những ngày đất nước đối mặt với đại dịch Covid-19, bà cùng các cộng sự xây dựng nền tảng đóng góp trực tuyến cho Quỹ vaccine phòng Covid-19, kết nối hàng triệu tấm lòng hướng về cộng đồng, góp phần huy động gần 12.000 tỷ đồng cho Quỹ.

Đêm hòa nhạc trực tuyến kết nối 5 châu kêu gọi ủng hộ quỹ vaccine Chia sẻ để gần nhau hơn thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Ngoài ra, các chương trình Hòa nhạc trực tuyến cũng góp phần chung tay ủng hộ Quỹ vaccine, lan tỏa những giá trị tinh thần tích cực, nhân văn ngay trong đại dịch toàn cầu. Hơn 2,5 triệu lượt xét nghiệm Covid-19 miễn phí, 1,5 triệu liều vaccine, hàng triệu khẩu trang, hàng trăm máy thở, xe cứu thương cùng hơn 2,5 triệu suất ăn mùa dịch cho lực lượng tuyến đầu, người dân trong các vùng cách ly, phong tỏa cũng đã được nữ tỷ phú cùng các doanh nghiệp của mình dành tặng miễn phí cho người dân khắp các địa phương. Tiếp đó là những sáng kiến như nền tảng “Kết nối yêu thương”, chung tay chăm lo cho phụ nữ, trẻ em và những hoàn cảnh khó khăn.

Đằng sau những dự án công nghệ ấy là hình ảnh một nữ doanh nhân luôn trăn trở trước những khó khăn của đồng bào, sẵn sàng lên đường đến những nơi cần sự sẻ chia, mang theo sự chăm sóc ân cần, hơi ấm tình người và những giải pháp thiết thực.

Cổng Nhân đạo số Quốc gia là sự tiếp nối tự nhiên của hành trình ấy-một hành trình mà công nghệ không chỉ được đo bằng tốc độ, quy mô hay hiệu suất, mà còn bằng những giá trị tốt đẹp mang lại cho cuộc sống.

Từ những sáng kiến công nghệ phục vụ nền kinh tế đến những nền tảng số kết nối yêu thương, hành trình của nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo và các cộng sự đang góp phần đưa những thành tựu của thời đại số đến gần hơn với mỗi người dân.

Bởi ý nghĩa đẹp đẽ nhất của công nghệ không chỉ là giúp con người tiến xa hơn, mà còn là giúp con người đến gần nhau hơn. Để yêu thương được kết nối, lòng nhân ái được nhân lên và những thành tựu phát triển của đất nước trở thành hạnh phúc của mỗi người dân.