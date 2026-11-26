Theo thông tin từ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hà Nội, giá dầu thế giới và giá xăng thành phẩm tại Singapore tiếp tục hạ nhiệt trong những ngày gần đây. Diễn biến này tạo cơ sở để giá xăng dầu trong nước tiếp tục giảm tại kỳ điều hành định kỳ chiều nay (26/11).

Đơn vị này dự báo, giá xăng sinh học trong kỳ điều chỉnh chiều nay có thể giảm khoảng 1.200-1.300 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được dự báo giảm mạnh hơn, với mức giảm có thể vượt 1.500 đồng/lít.

Chiều nay, giá xăng có thể giảm lần thứ 6 liên tiếp. Ảnh: DMS

Nếu diễn biến thị trường đúng như dự báo, giá xăng trong nước sẽ có kỳ giảm thứ 6 liên tiếp. Đáng chú ý, mức giảm mạnh có thể đưa giá xăng xuống dưới mốc 18.000 đồng/lít, tạo thêm dư địa giảm chi phí đi lại và vận hành đối với người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất ngày 19/11, giá xăng E5 RON 92 giảm 823 đồng/lít, xuống còn 18.576 đồng/lít; xăng E10 RON 95 giảm 745 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành trước. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 475 đồng/lít, xuống còn 26.234 đồng/lít; dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, còn 18.671 đồng/kg.