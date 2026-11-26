Đại diện Việt Nam và Vương quốc Anh tham dự các phiên họp. (Ảnh: Nam Nguyễn)

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, ngày 25/11, tại Hà Nội, Việt Nam và Vương quốc Anh đã tổ chức Phiên họp lần thứ 15 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế và thương mại (JETCO) và Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Việt Nam và Vương quốc Anh trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Vương quốc Anh (UKVFTA).

Phiên họp do Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái và Quốc vụ khanh phụ trách Thương mại, Bộ Kinh doanh, Đổi mới, Khoa học và Thương mại Vương quốc Anh Anas Sarwar đồng chủ trì. Tham dự có Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan hữu quan hai nước.

Tại phiên họp, Việt Nam đề nghị Vương quốc Anh tiếp tục phối hợp xử lý các vấn đề liên quan đến tiếp cận thị trường nông sản, thực phẩm; các biện pháp mới và dự kiến áp dụng đối với sản phẩm thép; cũng như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM).

Phía Vương quốc Anh phản hồi tích cực đối với các đề xuất của Việt Nam, hai bên thống nhất tiếp tục trao đổi, tăng cường phối hợp kỹ thuật để tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại và bảo đảm lợi ích của doanh nghiệp hai nước.

Ở chiều ngược lại, Anh đề cập việc tiếp cận thị trường đối với thịt bò, thịt cừu và táo tươi; các vấn đề trong lĩnh vực y tế, dược phẩm và cơ hội hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC).

Về nông sản, Việt Nam cho biết các cơ quan chức năng đang xử lý hồ sơ, phân tích nguy cơ dịch hại đối với các đề nghị mở cửa thị trường của Anh theo quy định. Hai bên khuyến khích tiếp tục phối hợp kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ.

Trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, hai bên trao đổi về dự thảo Nghị định quản lý mỹ phẩm, khả năng cải thiện tiếp cận thuốc đổi mới sáng tạo, chính sách hoàn trả thuốc, chương trình hỗ trợ bệnh nhân và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Về VIFC, Việt Nam hoan nghênh kinh nghiệm và sự quan tâm của Vương quốc Anh trong các lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính, quản lý tài chính và tài chính xanh; đồng thời khuyến khích các tổ chức tài chính, nhà đầu tư Anh tìm kiếm cơ hội tham gia.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên ký Tuyên bố chung của phiên họp. Đại diện hai nước cũng ký Bản ghi nhớ hợp tác về phòng vệ thương mại và trao Sổ tay hướng dẫn về Sở giao dịch hàng hóa.

Những kết quả đạt được tại Phiên họp lần thứ 15 JETCO và Phiên họp lần thứ 4 Ủy ban Thương mại Việt Nam - Vương quốc Anh tiếp tục khẳng định vai trò của các cơ chế đối thoại song phương trong việc đưa những cam kết hợp tác kinh tế, thương mại vào thực tiễn. Việc duy trì trao đổi thường xuyên, tăng cường phối hợp kỹ thuật và thúc đẩy xử lý các vấn đề còn vướng mắc sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, giúp doanh nghiệp hai nước khai thác hiệu quả những cơ hội từ UKVFTA.

Đây cũng là nền tảng để Việt Nam và Vương quốc Anh mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực giàu tiềm năng, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

JETCO là cơ chế họp thường niên giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Đây là dịp để hai bên rà soát, trao đổi về tình hình hợp tác kinh tế, thương mại song phương, đánh giá việc triển khai các khuôn khổ hợp tác hiện có, đồng thời thảo luận các vấn đề cùng quan tâm và xác định những định hướng, nội dung phối hợp trong thời gian tới, nhằm khai thác hiệu quả hơn tiềm năng hợp tác và thúc đẩy triển khai thực chất Hiệp định UKVFTA.