Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: Văn Dũng - TTXVN

Sáng 26/11, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã có công điện số 23/CĐ-TL-ATĐ về việc bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, đề phòng ngập lụt, úng cho sản xuất nông nghiệp, thiếu nước sinh hoạt nông thôn do ảnh hưởng của mưa lớn ở khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa.

Trước dự báo mưa lớn ở khu vực các tỉnh/thành phố từ Huế đến Khánh Hòa, Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án; đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi, cấp nước sạch nông thôn thực hiện nghiêm túc công điện số 65/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 25/11/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo khí tượng thủy văn và mưa, lũ; kiểm tra, rà soát an toàn công trình, nhất là các công trình có nguy cơ xảy ra sự cố để chuẩn bị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bảo đảm an toàn.

Địa phương đặc biệt quan tâm an toàn các công trình thủy lợi đang thi công, công trình dưới sâu, công trình ngầm, công trình dẫn dòng, sẵn sàng các phương án bảo đảm an toàn cho người, máy móc, thiết bị thi công có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Các hồ chứa đang khai thác sử dụng bị hư hỏng xuống cấp, có nguy cơ mất an toàn phải có biện pháp hạn chế hoặc không tích nước, cảnh báo, trực gác…, sẵn sàng thực hiện phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Các địa phương khoanh vùng diện tích cây trồng có nguy cơ bị ngập lụt, úng và có phương án ứng phó phù hợp với tình hình mưa và năng lực công trình thủy lợi tiêu úng; cấp nước sạch nông thôn; bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa, bảo đảm chủ động giảm thiểu ngập úng khi xảy ra mưa lớn.

Khi xảy ra mưa lớn, ngập lụt, úng phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước, đặc biệt chú ý ưu tiên giảm ngập cho các khu vực dân cư, công nghiệp, cây trồng có giá trị kinh tế cao, các vùng trũng, thấp.

Để chủ động phòng, chống hạn hán, thiếu nước trong thời gian ảnh hưởng của El Nino mùa khô tới, việc tích nước của các hồ chứa cần phù hợp với tình trạng an toàn công trình, đảm bảo tích được lượng nước cao nhất; đồng thời lưu ý chủ động vận hành trong trường hợp xảy ra mưa lũ cực đoan, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du.

Đối với các hồ chứa có cửa van xả lũ, chủ động sẵn sàng các kịch bản vận hành, không xả lũ bất thường gây mất an toàn hạ du; thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo sớm cho người dân vùng hạ du trước khi hồ xả lũ; có giải pháp đảm bảo đảm an toàn cho các hồ chứa mới phát sinh hư hỏng trong các đợt mưa lũ vừa qua.

Địa phương hướng dẫn người dân thu, trữ, xử lý nước đơn giản trong trường hợp không có nước sạch và sử dụng nước sạch tiết kiệm, an toàn, hiệu quả; thông báo cho người dân chủ động tích trữ nước tại hộ gia đình để đảm bảo nước sinh hoạt phòng sự cố xảy ra.

Trong thời gian có mưa, lũ, các đơn vị trực ban 24/24 giờ; bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố; triển khai ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” khi có nguy cơ xảy ra sự cố công trình.

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối ngày 27/11 đến sáng ngày 30/11/2026, khu vực từ thành phố Huế đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200-400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt; nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 100mm/3 giờ).

Mưa lớn có khả năng gây ra ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.