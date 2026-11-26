Ngày 26/11, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết đã trình UBND tỉnh xem xét ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục sự cố sụt lún, sạt trượt tại Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28, đoạn qua xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Sự cố sụt lún, sạt trượt tại Km136+800 - Km136+900 trên quốc lộ 28.

Theo Sở Xây dựng, mưa lớn kéo dài từ tháng 8 đến cuối tháng 10/2026 khiến đoạn đường dài khoảng 100m bị sụt lún nghiêm trọng, nhiều công trình phụ trợ hư hỏng.

Để bảo đảm an toàn, từ 18h ngày 30/10, lực lượng chức năng đã cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua khu vực. Đến ngày 3/11, UBND tỉnh Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đoạn tuyến này.

Việc quốc lộ 28 bị chia cắt ảnh hưởng lớn đến hoạt động giao thương, vận chuyển hàng hóa và đi lại của người dân. Đặc biệt, nhiều cán bộ, công chức làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh phải di chuyển đường vòng giữa Gia Nghĩa và Đà Lạt, mất khoảng 5 - 6 giờ thay vì 3 giờ như trước đây.

Trước nguy cơ sạt trượt tiếp diễn, Sở Xây dựng đề xuất xây dựng cầu cạn dài 138m, kết hợp điều chỉnh hướng tuyến về phía taluy âm nhằm hạn chế tác động của nền đất mất ổn định đến công trình.

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến khoảng 150 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thời gian triển khai 6 tháng. Sở Xây dựng đề xuất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng quản lý, thực hiện công trình.

Việc triển khai công trình theo hình thức khẩn cấp sẽ giúp rút ngắn thủ tục đầu tư, sớm khôi phục tuyến giao thông huyết mạch kết nối Gia Nghĩa - Đà Lạt.