Sau những ngày mưa rét, tại khu vực Km 35+600, Tỉnh lộ 175 xuất hiện tình trạng sạt lở taluy dương. Nhiều tảng đá có kích thước lớn lăn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện. Khu vực này tiềm ẩn nguy cơ đá tiếp tục lăn xuống, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi, tầm nhìn hạn chế.

Nhiều tảng đá có kích thước lớn lăn xuống mặt đường, ảnh hưởng đến việc lưu thông của người và phương tiện.

Ngay sau khi nắm bắt tình hình, đồng chí Đỗ Cao Quyền - Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng, đã chỉ đạo các lực lượng tại chỗ khẩn trương triển khai biện pháp bảo đảm an toàn giao thông; bố trí vật cản cảnh báo tại hai đầu khu vực sạt lở, đồng thời huy động người dân hỗ trợ di chuyển một số tảng đá trên mặt đường, bước đầu tạo khoảng trống cho các phương tiện lưu thông.

Công an xã Mỏ Vàng đã bố trí lực lượng tại hiện trường, căng dây cảnh báo, cắm biển báo nguy hiểm, tổ chức cảnh giới tại hai đầu điểm sạt lở; thường xuyên theo dõi diễn biến, kịp thời nhắc nhở và hướng dẫn người tham gia giao thông.

Chủ tịch UBND xã Mỏ Vàng cũng yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tăng cường thông tin, cảnh báo đến Nhân dân, nhất là những người thường xuyên di chuyển trên tuyến tỉnh lộ 175, nhằm chủ động phòng tránh nguy cơ mất an toàn.

Để bảo đảm an toàn, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi lưu thông qua khu vực Km 35+600, tỉnh lộ 175 cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, giữ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không dừng, đỗ phương tiện hoặc tập trung tại khu vực chân taluy có nguy cơ sạt lở. Trường hợp phát hiện dấu hiệu mất an toàn, cần dừng di chuyển và chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng cảnh giới.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, không chủ quan trước nguy cơ sạt lở, đồng thời chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân và cộng đồng để cùng phòng tránh, hạn chế nguy cơ thiệt hại về người và tài sản./.