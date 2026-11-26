Sáng 26-11, tại Hà Nội, Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức hội nghị Tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” toàn quốc, giai đoạn 2021-2026.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, đóng góp tích cực cho an sinh xã hội

Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong 5 năm qua, phong trào đã khơi dậy ý chí tự lực, tự cường và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” của cán bộ, hội viên cựu chiến binh, biến khó khăn thành động lực vươn lên thoát nghèo bằng sức lực, trí tuệ, sự kiên trì của chính mình.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các mô hình kinh tế giỏi không chỉ làm giàu cho bản thân, gia đình, giúp đỡ đồng đội mà còn cùng với tổ chức hội tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội và hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo với tổng trị giá hàng ngàn tỷ đồng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định, Hội CCB Việt Nam giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội của đất nước. Qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ CCB đã có nhiều cống hiến, hy sinh to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trở về với đời thường, các CCB tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu, tiên phong trên các mặt trận lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự ở cơ sở.

Những kết quả nổi bật trong phong trào của Hội CCB Việt Nam trong 5 năm qua

Phát huy vai trò cựu chiến binh trong giai đoạn phát triển mới

Theo Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu, Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với hoài bão, khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng và đặt ra yêu cầu phải phát huy cao độ tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân. Trong đó, Hội CCB Việt Nam tập hợp nhiều thế hệ đã được rèn luyện, đã trưởng thành trong quân đội, có bản lĩnh, có ý chí với tinh thần kỷ luật, đoàn kết và trách nhiệm rất cao. Đây không chỉ là những phẩm chất cao quý của Bộ đội Cụ Hồ mà còn là nguồn lực, là động lực quan trọng cần được phát huy mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Thủ tướng đề nghị các cấp hội tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; mỗi CCB, cựu quân nhân là tấm gương trong gia đình và cộng đồng về ý chí vươn lên, tinh thần lao động, học tập và chấp hành pháp luật. Trong giai đoạn mới, Hội CCB Việt Nam cần gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh và thế trận lòng dân; chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng và trách nhiệm công dân, khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa. Đặc biệt, tiếp tục góp sức cho Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim đối với những đồng chí, đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường.

“Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, về chính sách, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia với các phong trào của hội, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước đồng hành, phát triển các mô hình kinh tế của CCB”, Phó Thủ tướng nêu rõ.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu và Thượng tướng Bế Xuân Trường trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước tặng các CCB có thành tích xuất sắc. Ảnh: VIẾT CHUNG