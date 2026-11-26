Sáng 26/11, UBND thành phố Bắc Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt, tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo trên địa bàn năm 2026. Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Bắc Ninh; Tòa Giám mục Bắc Ninh; Ủy ban Đoàn kết Công giáo cùng đông đảo chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Thắng

Thông tin tại hội nghị, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Đào Duy Trọng cho biết, năm 2026, Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với GRDP ước tăng 12,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 47%; thu ngân sách đạt gần 94.000 tỷ đồng, vượt dự toán.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo, các hoạt động trên địa bàn cơ bản diễn ra ổn định, đúng quy định pháp luật, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo chính đáng của Nhân dân. Các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, tích cực tham gia hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo vẫn còn một số khó khăn liên quan đến đất đai, xây dựng cơ sở tôn giáo, bảo tồn di tích, quản lý tiền công đức và bảo đảm an toàn tại các cơ sở tôn giáo.

Tại phần trao đổi, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; việc quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch, xây dựng, sửa chữa cơ sở tôn giáo và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một số kiến nghị cũng tập trung vào chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi triển khai các dự án trọng điểm; đồng thời đề nghị tăng cường phổ biến những quy định mới của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo thực hiện hoạt động theo đúng quy định.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã trực tiếp trao đổi, giải đáp và làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thanh Thắng

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Lãnh đạo thành phố trân trọng tiếp thu, giao các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết kiến nghị theo quy định.

Theo đó, thành phố đã tiếp nhận 14 ý kiến phát biểu trực tiếp cùng nhiều kiến nghị bằng văn bản để phân loại, xử lý theo từng nhóm vấn đề.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, nhà tu hành trong tuyên truyền, vận động tín đồ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh.

Đối với các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo thành phố yêu cầu tập trung rà soát, giải quyết kịp thời những kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch, xây dựng cơ sở tôn giáo; bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Đồng thời, quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị di tích, quản lý tiền công đức đúng quy định và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Nhấn mạnh vai trò của đối thoại trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo thành phố đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục duy trì các kênh tiếp nhận thông tin, tăng cường lắng nghe, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các tổ chức tôn giáo ngay từ cơ sở, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững thành phố Bắc Ninh.