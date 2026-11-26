Không khí lạnh kéo dài đến khi nào?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/11, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ lúc 7h phổ biến 14-17 độ.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24 giờ đến 48 giờ tới:

Trên đất liền từ khoảng chiều 27/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, vùng núi Bắc Bộ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ.

Khu vực Hà Nội: không mưa. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-17 độ.

Trên biển từ chiều tối 27/11, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc lại mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1,0-2,5m, biển động. Từ đêm 27/11 vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-4,0m; biển Động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3,0-5,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa to

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ chiều 27/11 đến sáng 30/11, ở khu vực từ Tp.Huế đến Tp.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết nhiều khu vực ở miền Trung sắp có mưa to. Ảnh minh họa.

Theo Lao Động từ khoảng chiều 27/11 đến sáng 30/11, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, cục bộ có nơi trên 600mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn với lượng mưa lớn hơn 100mm trong vòng 3 giờ.

Về tình hình thủy văn, hiện nay, mực nước trên các sông ở thành phố Huế đang dao động ở trên mức báo động 1; mực nước các sông ở Đông Quảng Ngãi đang lên và ở trên dưới mức báo động 1.

Dự báo thời tiết ngày 26/11

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 16-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Dự báo thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ.

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 29-32 độ.

Phía Bắc nhiều mây, sáng có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.