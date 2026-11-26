Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam rút kinh nghiệm với các lực lượng tham gia luyện tập chuẩn bị phục vụ lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Ảnh: Viết Tôn

Tham gia đoàn công tác còn có Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bộ Tổng Tham mưu, lãnh đạo các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng cùng đông đảo cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và các diễn viên quàn chúng tham gia tập luyện phục vụ triển lãm.

Kiểm tra công tác tập luyện chào mừng lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, lãnh đạo Bộ Quốc phòng ghi nhận, biểu dương các lực lượng đã khắc phục mọi khó khăn, vất vả, kiên trì luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Ban tổ chức và Ban chỉ đạo triển lãm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của các cơ quan, đơn vị trong buổi tập luyện lần thứ nhất đã chuẩn bị kỹ lưỡng phục vụ cho lễ khai mạc triển lãm sẽ diễn ra từ 10 đến 13/12/2026.

Đồng thời, Ban tổ chức cũng đưa ra các yêu cầu cụ thể với các lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng đặc công khi biểu diễn cần có quân dung tươi tỉnh, sự đồng bộ trong động tác tập thể và kỹ thuật chuyên môn, lưu ý công tác bảo đảm sức khỏe trước thềm buổi sơ duyệt và tổng duyệt sẽ diễn ra vào ngày mùng 5/12.

Phó Tổng Tham mưu trưởng Lê Quang Đạo nhấn mạnh yêu cầu thống nhất về động tác và yếu lĩnh tập thể để đạt tiêu chí đều và đẹp. Đối với lực lượng đặc công, động tác võ thuật phải chuẩn xác, ánh mắt phải dõi theo hành động và thể hiện sự dứt khoát, tự tin khi kết thúc bài biểu diễn.

Lực lượng đặc công biểu diễn võ thuật trong buổi kiểm tra tập luyện sáng 26/11/2026 tại sân bay Gia Lâm. Ảnh: Viết Tôn

Thượng tướng Lê Quang Đạo lưu ý các đơn vị quan tâm chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trước bối cảnh thời tiết thất thường và chuẩn bị chu đáo cho các lần hợp luyện tiếp theo.

Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh: Các đồng chí cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng và các thành viên trong Ban tổ chức phục vụ lễ khai mạc triển lãm tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự rèn luyện, cố gắng, học tập để tổ chức luyện tập các động tác thành thục.

Màn biểu diễn của các lực lượng tập luyện phục vụ lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026 tại sân bay Gia Lâm ngày 26/11/2026. Ảnh: Viết Tôn

Tuy nhiên, Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng lưu ý các lực lượng chuẩn bị cho lễ khai mạc triển lãm tập trung vào một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, lực lượng quân nhân biểu diễn cần thể hiện sức mạnh tổng hợp của quân đội, đó là đều và đẹp. Khi tập luyện và tổ chức biểu diễn cần thể hiện tươi tỉnh; thể hiện sự vui vẻ nhưng tiềm ẩn bên trong là sức mạnh của quân đội.

Lực lượng không quân bay trình diễn trong buổi kiểm tra. Ảnh: Viết Tôn

Thứ hai, phải thống nhất về động tác đều và đẹp, về yếu lĩnh quân dung tươi tỉnh.

Thứ ba, khi chúng ta sử dụng lực lượng tinh nhuệ, đó là lực lượng đặc công cần thể hiện rõ các môn võ có thế mạnh của đặc công. Võ đặc công thể hiện hồn cốt của một lực lượng. Do vậy các động tác võ phải chuẩn xác giữa hành động với ánh mắt nhìn phải song hành với nhau.

Thứ tư, các lực lượng cần tính toán thời gian và tổ chức các lần tập luyện sau bảo đảm chu đáo, an toàn, chặt chẽ về các nội dung liên quan.

Màn biểu diễn võ thuật của lực lượng đặc công trong buổi kiểm tra của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Ảnh: Viết Tôn

Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng yêu cầu: “Thời tiết có nhiều diễn biến thất thường, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ cần quan tâm chăm lo, đảm bảo sức khỏe chuẩn bị phục vụ cho lễ khai mạc”.

Cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đặc công luôn thể hiện truyền thống 16 chữ vàng của Bộ đội Đặc công Việt Nam là "Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn". Ảnh: Viết Tôn

Đây là lần thứ 3 Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế sau hai lần tổ chức thành công vào năm 2022 và 2024. Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 - 13/12 tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội).