Dự và chỉ đạo diễn tập có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập.

Cùng tham dự có đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Các đại biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu việc điều hành diễn tập chặt chẽ, khoa học, đúng chương trình, đạt mục đích, yêu cầu đề ra; chú trọng kiểm chứng tính khả thi của kế hoạch tác chiến Vòm phòng không bền vững; ngoài ra, chủ động xây dựng phương án ứng phó với các hình thái, phương thức tác chiến hiện đại, nhất là những loại hình tác chiến mới.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh cần xây dựng các tình huống giả định phức tạp, sát thực tế để đánh giá đúng khả năng chiến đấu, làm cơ sở bổ sung, hoàn thiện kế hoạch tác chiến ở các cấp. Các lực lượng tham gia diễn tập thực hiện đúng trình tự, nội dung, chức trách, nhiệm vụ; vận dụng linh hoạt, sáng tạo lý luận vào thực tiễn; phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng phòng không các quân chủng, binh chủng... xây dựng thế trận phòng không rộng khắp, nhiều tầng, nhiều lớp, phát huy sức mạnh tổng hợp.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của Nhà nước, quy định của ban chỉ đạo; nắm chắc lý luận quân sự, tình hình địa bàn, thực hiện đúng cơ chế lãnh đạo, chỉ huy, điều hành, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu và tổ chức thực hành tác chiến theo đúng nguyên tắc. Các lực lượng thực binh, bắn đạn thật phải chuẩn bị chu đáo vũ khí, trang bị kỹ thuật, đạn dược. Bên cạnh đó, tổ chức huấn luyện bổ sung, kiểm tra chặt chẽ các điều kiện an toàn, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hành.

Diễn tập tác chiến Vòm phòng không bền vững bảo vệ Thủ đô Hà Nội được tổ chức trên địa bàn rộng, với sự tham gia của nhiều lực lượng, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, trong đó có nhiều sản phẩm do quân đội nghiên cứu, chế tạo, sản xuất và cải tiến...

Cuộc diễn tập tác chiến nhằm kiểm tra, đánh giá trình độ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, điều hành và khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tổ chức chuẩn bị, thực hành tác chiến phòng không bảo vệ Thủ đô. Đây là cuộc diễn tập quy mô lớn, có ý nghĩa quan trọng trong kiểm chứng tính khả thi của các kế hoạch tác chiến, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận, phương thức tổ chức và vận dụng nghệ thuật tác chiến phòng không trong điều kiện chiến tranh hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.