Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Dân vận, Mặt trận, các đoàn thể Trung ương, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Trung tướng Lê Minh Quang, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cả nước hiện có 7.436 doanh nghiệp, 1.974 hợp tác xã, 3.344 tổ hợp tác và 174.595 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, giải quyết việc làm cho 736.722 lao động (hơn 50% là CCB, cựu quân nhân và con em CCB); đồng thời đóng góp hơn 1.000 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, tri ân đồng đội và chung sức xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự hội nghị.

Về phương hướng giai đoạn 2026 - 2031, Trung ương Hội CCB Việt Nam xác định khẩu hiệu hành động “Trí tuệ - Kỷ cương - Nghĩa tình - Phát triển”, phấn đấu đến năm 2030 cấp xã và cấp tỉnh cơ bản không còn hộ CCB nghèo; nâng tỷ lệ hộ khá, giàu lên 50% - 70%; xóa 75% nhà tạm, dột nát phát sinh; đẩy mạnh hỗ trợ xóa nghèo “có địa chỉ”, chuyển đổi số, kinh tế xanh, liên kết chuỗi giá trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu biểu dương những thành tích xuất sắc của các cấp hội và cán bộ, hội viên CCB cả nước trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, những kết quả đạt được không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn góp phần làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính trong thời bình.

Quang cảnh hội nghị.

Để phong trào giai đoạn 2026 - 2031 đi vào thực chất, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các cấp hội CCB quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội VIII Hội CCB Việt Nam; kết hợp kinh nghiệm của thế hệ đi trước với sức trẻ, tri thức, khả năng sáng tạo của thế hệ kế cận; chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu và chuyển đổi số; ưu tiên hỗ trợ gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam, hội viên vùng biên giới, hải đảo; phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ doanh nhân CCB. Đặc biệt, gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững thế trận lòng dân và tiếp tục góp sức cho Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường thống nhất tên gọi phong trào giai đoạn 2026 - 2031 là “CCB giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng”. Khẳng định quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ CCB nghèo, Thượng tướng Bế Xuân Trường yêu cầu các cấp hội tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp giữa Hội CCB Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp doanh nhân CCB Việt Nam; đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, lan tỏa các điển hình tiên tiến, thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội.

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Thượng tướng Bế Xuân Trường trao khen thưởng tặng các cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu và Thượng tướng Bế Xuân Trường đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba tặng 8 cá nhân và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 1 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2021 - 2026.