Sau nhiều năm triển khai, dự án Giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM, có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1), đang bước vào giai đoạn vận hành thử. Không chỉ xây dựng các cống kiểm soát triều quy mô lớn, dự án còn được trang bị hệ thống quan trắc, điều khiển tự động nhằm phối hợp hoạt động của các công trình theo diễn biến thủy triều và tình hình thời tiết.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ chính thức vận hành thử nghiệm từ ngày 25/11.

Điểm đáng chú ý là hệ thống không đóng cống cố định theo một khung giờ mà vận hành theo nguyên tắc kiểm soát mực nước, bảo đảm đồng thời hai yêu cầu: ngăn triều từ bên ngoài sông vào khu vực được bảo vệ và hỗ trợ tiêu thoát nước từ bên trong ra ngoài.

Đóng khi triều dâng, mở khi triều rút

Theo thông tin chung của dự án, hệ thống có 8 cống kiểm soát triều lớn gồm Bến Nghé, Tân Thuận, Cầu Kinh, Bà Bướm, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định. Các công trình được bố trí cửa van điều tiết, âu thuyền và kết hợp trạm bơm tại một số vị trí.

Nguyên lý vận hành chung khá rõ ràng: khi mực nước triều thấp và điều kiện cho phép, cửa cống được mở để nước lưu thông, tiêu thoát tự nhiên. Khi triều dâng đến ngưỡng vận hành quy định, cửa cống đóng kín nhằm hạn chế nước triều chảy vào vùng được bảo vệ.

Cửa van được hạ xuống, đóng kín khi mực nước triều đạt ngưỡng quy định, ngăn nước từ bên ngoài tràn vào khu vực được bảo vệ.

Khi triều xuống, cửa cống chỉ được mở trở lại khi mực nước hai phía cân bằng theo giới hạn cho phép. Cách vận hành này giúp tận dụng chênh lệch mực nước để tiêu thoát nước tự nhiên, hạn chế việc phải sử dụng máy bơm trong điều kiện thông thường.

Theo quy trình, việc lựa chọn phương án vận hành căn cứ trước hết vào mực nước triều dự báo tại trạm Phú An, sau đó xem xét tình hình mưa và cấp độ rủi ro thiên tai tương ứng. Ngưỡng đóng cống được kiểm tra theo mực nước thực tế tại từng vị trí cống.

Một nguyên tắc đáng chú ý là ưu tiên vận hành cống, giảm thiểu vận hành bơm. Khi vận hành, cửa van ở trạng thái mở thoáng hoặc đóng kín; chỉ mở cửa van khi mực nước trước và sau cống cân bằng với sai số không quá 10cm. Trạm bơm và âu thuyền chỉ vận hành khi cửa cống đóng.

Việc đóng, mở cửa van được điều tiết theo mực nước thực tế tại từng công trình.

Quy trình vận hành phân chia thành 8 tình huống, tùy theo mực nước triều và diễn biến mưa, trong đó có những ngưỡng đóng cống khác nhau.

Với trường hợp triều dưới +1,20m, không mưa, cửa cống được để mở thoáng, nước lưu thông và tiêu thoát tự nhiên. Quy trình không yêu cầu vận hành bơm.

Khi triều từ +1,20m trở lên, không mưa, cửa cống đóng khi mực nước tại vị trí cống đạt +1,20m. Khi triều xuống, mực nước trước và sau cống cân bằng thì mở cửa trở lại, không vận hành bơm.

Trường hợp triều dưới +1,20m, có mưa đến mưa to, cửa cống vẫn được để mở thoáng. Quy trình không quy định sử dụng bơm riêng cho tình huống này.

Đáng chú ý, khi triều dưới +1,20m nhưng xuất hiện mưa rất to, có rủi ro thiên tai cấp I, ngưỡng đóng cống được điều chỉnh xuống +0,60m. Khi triều xuống và mực nước trong, ngoài cống cân bằng, cửa cống được mở trở lại, không vận hành bơm.

Đối với tình huống triều dưới +1,20m, mưa rất to và rủi ro thiên tai cấp II, hệ thống vận hành cống theo chế độ tiêu thoát một chiều, đồng thời vận hành bơm để duy trì mực nước trên sông, rạch trong vùng bảo vệ không quá +1,20m.

Hệ thống được điều tiết theo diễn biến mực nước và lượng mưa, nhằm ngăn triều, hỗ trợ tiêu thoát nước và giảm nguy cơ ngập cho TP.HCM.

Tương tự, khi triều từ +1,20m trở lên và có mưa đến mưa to, cửa cống đóng khi mực nước tại cống đạt +0,60m. Khi triều xuống, mực nước trong và ngoài cống cân bằng thì mở cửa, không vận hành bơm.

Nếu triều từ +1,20m trở lên, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp I, cửa cống cũng đóng khi mực nước tại cống đạt +0,60m. Khi triều rút, cửa cống mở lại theo điều kiện cân bằng mực nước; đồng thời vận hành bơm để duy trì mực nước trong sông, rạch thuộc vùng bảo vệ không quá +1,20m.

Ở tình huống nghiêm trọng nhất, triều từ +1,20m trở lên, mưa rất to, rủi ro thiên tai cấp II, hệ thống chuyển sang chế độ tiêu thoát một chiều. Trạm bơm được vận hành tối đa từ thời điểm đóng cống cho đến khi mực nước trong sông, rạch thuộc vùng bảo vệ được khống chế xuống không quá +1,20m hoặc đến khi mở cống để tiêu thoát một chiều.

Như vậy, ngưỡng +1,20m là mốc quan trọng trong quy trình vận hành thông thường, trong khi ngưỡng +0,60m được áp dụng ở một số tình huống có mưa lớn. Việc đóng, mở không chỉ căn cứ vào dự báo triều mà còn phải xét đến lượng mưa và cấp độ rủi ro thiên tai.

Trạm bơm chỉ được huy động trong những tình huống cần thiết

Một điểm đáng chú ý trong quy trình là hệ thống ưu tiên tiêu thoát tự nhiên qua cửa cống, hạn chế sử dụng máy bơm. Trạm bơm chỉ được huy động theo những tình huống vận hành đã quy định, đặc biệt khi mưa rất to kết hợp triều cao, cửa cống phải đóng để ngăn nước triều nhưng lượng nước bên trong vẫn cần được tiêu thoát.

Hệ thống SCADA thu thập dữ liệu mực nước, lượng mưa, giám sát và điều khiển hoạt động các cống, trạm bơm.

Dự án có tổng công suất trạm bơm 120m³/s tại các vị trí cống, gồm Bến Nghé 12m³/s, Tân Thuận 48m³/s, Phú Định 36m³/s và Cầu Kinh, Bà Bướm 10m³/s. Ngoài ra, hệ thống đê bao có 24 bộ bơm với tổng công suất 14,4m³/s.

Cơ chế tiêu thoát một chiều cho phép hệ thống kiểm soát dòng nước trong điều kiện không thể mở cống để thoát tự nhiên do triều bên ngoài còn cao. Khi đó, việc vận hành bơm được thực hiện theo quy trình nhằm khống chế mực nước trong sông, rạch thuộc vùng bảo vệ không vượt quá +1,20m.

Đây cũng là lý do hệ thống không thể chỉ dựa vào việc đóng cửa van để ngăn triều. Trong điều kiện mưa lớn trùng thời điểm triều cường, nếu cửa cống đóng để ngăn nước bên ngoài thì lượng nước mưa bên trong vẫn cần có phương án tiêu thoát phù hợp.

Để phối hợp hoạt động các công trình, dự án xây dựng nhà quản lý trung tâm và hệ thống quan trắc, điều khiển tự động SCADA. Hệ thống có nhiệm vụ thu thập, giám sát dữ liệu mực nước, lượng mưa; điều khiển cửa van, trạm bơm và âu thuyền; đồng thời giám sát, cảnh báo và hỗ trợ điều phối giao thông thủy.

Nhà quản lý trung tâm tại cống Mương Chuối là nơi điều khiển tập trung hệ thống ngăn triều.

Theo chủ đầu tư, hệ thống quan trắc có 29 điểm, gồm 17 điểm dọc kênh trục và 12 điểm tại 6 cống. Việc điều khiển được tập trung tại Nhà quản lý trung tâm ở cống Mương Chuối.

Thông qua hệ thống này, đơn vị quản lý có thể theo dõi diễn biến mực nước, tình trạng công trình và phối hợp phương án vận hành. Các thao tác đóng, mở cửa van, vận hành bơm phải bảo đảm điều kiện an toàn theo quy trình.

Ngoài nhiệm vụ kiểm soát triều, hệ thống còn có một số chế độ vận hành đặc biệt như giữ nước môi trường, cải tạo môi trường nước và bảo đảm giao thông thủy nội địa.

Cụ thể, khi chân triều thấp, thời tiết không mưa và có yêu cầu giữ nước môi trường, cửa cống đóng khi mực nước tại cống xuống bằng +0,60m; mở cửa van khi mực nước ngoài cống dâng trở lại bằng mực nước trong cống.

Kết quả thống kê mực nước chênh lệch tại các cống ngăn triều trong ngày 25/11.

Trong trường hợp không mưa, không có yêu cầu giữ nước phục vụ giao thông thủy nhưng cần cải tạo môi trường nước, hệ thống tạo dòng chảy một chiều. Cống Phú Định và Cây Khô lấy nước một chiều vào hệ thống; Bến Nghé và Tân Thuận tiêu thoát một chiều ra sông Sài Gòn; Phú Xuân và Mương Chuối khống chế mực nước trong khoảng +0,60m đến +1,20m. Mỗi đợt vận hành kéo dài liên tục từ một đến hai ngày.

Đối với giao thông thủy, phương tiện chỉ được qua cống khi vận tốc dòng chảy qua cống không quá 1,5m/s. Khi cửa cống mở, phương tiện đi qua cống; khi cửa cống đóng, phương tiện đi qua âu thuyền tại các công trình có âu thuyền.