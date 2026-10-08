Cơm nhà Viết Vương - Đỗ Hà có gì?

Trước khi kết hôn với Tổng giám đốc Sơn Hải Nguyễn Viết Vương, Đỗ Thị Hà đã nhiều lần chia sẻ hình ảnh vào bếp, tự tay chuẩn bị những bữa ăn cho gia đình. Sau khi về chung nhà, thói quen này dường như vẫn được nàng hậu duy trì.

Phụ Nữ Mới dẫn nguồn tin từ trang cá nhân của hoa hậu cho thấy, Đỗ Hà từng khoe những mâm cơm do mình chuẩn bị cho hai vợ chồng ở Hà Nội hoặc những bữa ăn cùng gia đình khi trở về Thanh Hóa.

Điều khiến nhiều người chú ý là các món ăn khá gần gũi với bữa cơm của nhiều gia đình Việt: cá rán, cá kho, rau luộc, canh bí đỏ… Điều khiến nhiều người chú ý là các món ăn khá gần gũi với bữa cơm của nhiều gia đình Việt: cá rán, rau luộc, canh bí đỏ…

Đỗ Hà cũng khoe nhiều món ăn khi về quê. Không cầu kỳ trong cách bày biện, mâm cơm chủ yếu là những món quen thuộc, được nấu để mọi người cùng quây quần bên nhau.

Khả năng vào bếp của Đỗ Thị Hà còn được thể hiện rõ hơn vào những dịp lễ, Tết. Nàng hậu từng tự tay chuẩn bị các món ăn và bày biện mâm cỗ với những món truyền thống như nem rán, thịt đông, canh rau củ. Phụ nữ & Pháp luật cho hay.

Những hình ảnh này mang đến một hình ảnh khá khác với vẻ ngoài thường thấy của một hoa hậu trên sân khấu hay các sự kiện.

Sau những bộ váy chỉn chu, Đỗ Hà xuất hiện trong căn bếp gia đình với những món ăn quen thuộc và câu chuyện xoay quanh chuyện hôm nay ăn gì, nấu món gì.

Mâm cỗ cúng và mâm cơm ngày Tết tươm tất do Đỗ Hà chuẩn bị giữ được nét truyền thống trong bữa cơm nhà.

Bên cạnh các món cơm nhà, nàng hậu cũng khá hào hứng thử nghiệm những món ăn đang được yêu thích trên mạng xã hội và các món tráng miệng.

Salad dâu tây phô mai burrata, chè mochi sắn dẻo, chè bưởi hay gần đây là khúc bạch sầu riêng từng xuất hiện trong những lần cô vào bếp.

Nàng Hậu thích làm nhiều món bánh trái tráng miệng.

Mỗi khi có món mới, ông xã Nguyễn Viết Vương cũng thường là người được thưởng thức đầu tiên. Đỗ Hà từng vui vẻ chia sẻ hình ảnh chồng thưởng thức những món ăn mình làm, thậm chí ông xã còn được ví von là “chuột bạch” cho những lần vợ thử công thức mới.

Giữa rất nhiều hình ảnh hào nhoáng của cuộc sống sau ánh đèn sân khấu, những mâm cơm nhà của Đỗ Thị Hà lại tạo được sự chú ý riêng. Bởi sau cùng, một căn bếp có thể không cần quá sang trọng, một bữa cơm cũng chẳng cần quá nhiều món, nhưng khi có người cùng ngồi xuống ăn và chia sẻ câu chuyện trong ngày, những điều bình thường ấy lại trở thành một phần rất đẹp của đời sống gia đình.