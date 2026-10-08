NSND Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Đại hội diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện các bộ, ban, ngành cùng đông đảo nghệ sĩ múa đại diện cho gần 1.200 hội viên trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương cho rằng Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật.

TS. NSND Phạm Anh Phương - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Hồng Hải

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ và môi trường số đang làm thay đổi phương thức sáng tạo, quảng bá và tiếp nhận nghệ thuật. Trước thực tế đó, nghệ thuật múa Việt Nam cần tìm được hướng đi phù hợp để vừa bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, các giá trị nhân văn cốt lõi, vừa mở rộng không gian biểu đạt hiện đại và tăng cường hội nhập với nghệ thuật múa thế giới.

Trong nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định tinh thần xuyên suốt là “Đoàn kết - Sáng tạo - Khát vọng - Cống hiến”. Theo NSND Phạm Anh Phương, mỗi tác phẩm múa cần trở thành tiếng nói của thời đại, đồng thời bắt nguồn từ tình yêu đối với văn hóa dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Báo cáo tại Đại hội, Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII cho biết trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội đã đẩy mạnh phổ biến các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa, văn nghệ tới hội viên; gắn hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ chính trị và những sự kiện lớn của đất nước.

Đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Hồng Hải

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề nghị Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường liên kết giữa sáng tác, nghiên cứu, đào tạo, biểu diễn, truyền thông và công chúng.

Ông Trần Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Hồng Hải

Cùng với việc bảo tồn nghệ thuật múa dân gian các dân tộc, Hội cần khuyến khích sáng tạo đương đại, phát hiện và bồi dưỡng nghệ sĩ trẻ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống dữ liệu và truyền thông số; mở rộng giao lưu quốc tế, góp phần nâng cao vị thế nghệ thuật múa Việt Nam.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII gồm 15 thành viên và Ban Thường vụ gồm 5 thành viên. Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội. Hai Phó Chủ tịch chuyên trách là Thạc sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Hà Thế Dũng và Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Minh.