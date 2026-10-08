Không khí chuẩn bị trước thềm Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc
Lễ hội gốm Chăm Bàu Trúc lần thứ I - năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 12.10 tại xã Ninh Phước và một số xã lân cận tỉnh Khánh Hòa. Nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh, chính quyền địa phương, các nghệ nhân và cơ sở sản xuất đang gấp rút hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.
Điểm nhấn nổi bật tại không gian lễ hội năm nay là cặp bình gốm khổng lồ cao 3m, đường kính 1m do Câu lạc bộ Thực hành di sản gốm Chăm Bàu Trúc chế tác thủ công. Tác phẩm mô phỏng lại các công đoạn làm gốm và kỹ thuật nung lộ thiên độc đáo, thể hiện khát vọng vươn xa của làng nghề.
Cùng với cặp bình kỷ lục sẽ trưng bày tại Quảng trường Ninh Phước, vô số sản phẩm gốm gia dụng, mỹ nghệ phong phú cũng đã sẵn sàng phục vụ du khách tham quan, mua sắm.
Bên cạnh các hoạt động triển lãm, trải nghiệm làm gốm Bàu Trúc và dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, lễ hội còn tích hợp công nghệ ứng dụng thực tế ảo (VR) cùng website làng nghề để đẩy mạnh quảng bá sản phẩm.
Chuỗi sự kiện đa dạng như thi tay nghề, thi hát dân ca, hội chợ ẩm thực - OCOP và các phương án đảm bảo an ninh, y tế, PCCC đồng bộ hứa hẹn sẽ mang đến một không gian giao lưu văn hóa ấn tượng, an toàn.
Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/khong-khi-chuan-bi-truoc-them-le-hoi-gom-cham-bau-truc-272564.html